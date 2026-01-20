Посланици данас одлучују о буџету

Извор:
СРНА
20.01.2026
09:09

Представнички дом Парламента Федерације БиХ данас ће у Сарајеву наставити сједницу, на којој су посланици размотрили приједлог буџета ФБиХ за ову годину.
Предвиђено је да се на почетку јуче започете дводневне сједнице посланици изјасне о Приједлогу буџета ФБиХ за 2026. годину, на који је уложен велики број амандмана, а одмах потом и о пратећем закону извршењу буџета.
Посланици би требали да гласају и о предложеним финансијским плановима Завода здравственог осигурање и реосигурања ФБиХ, те Федералног завода за запошљавање, о којима је првог дана засједања Представнички дом обавио расправу.
Према дневном реду сједнице, преостало је да посланици размотре приједлоге измјена и допуна Закона о полицијским службеницима ФБиХ и Закона о пензијском и инвалидском осигурању, те Приједлог закона о фискализацији трансакција у ФБиХ.
Ријеч је о законима чија је примјена условљена усвајањем буџета Федерације.
Почетак сједнице заказан је у 10.00 часова.
