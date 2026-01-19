Рекордно задужење ФБиХ: Опозиција упозорава

Извор:
СРНА
19.01.2026
21:49
Коментари:0
Посланици опозиције у Представничком дому Парламента ФБиХ током расправе о буџета Федерације за ову годину, који је предложен у износу од 8,898 милијарди КМ, истакли су да има растући дефицит, рекордно задужење и озбиљне ризике по стабилност пензионог система.
Предсједавајући Одбора за правду и општу управу Представничког дома Парламента ФБиХ Аднан Ефендић /СДА/ рекао је да Одбор не подржава приједлог буџета, јер сматра да је Влада поступала супротно важећим фискалним прописима.
Шеф Клуба посланика СДА у Представничком дому Парламента ФБиХ Мирсад Заимовић рекао је да се буџет опет усваја по хитној процедури, те истакао да дефицит текућег биланса од милијарду и 186 милиона КМ, што је 18,2 одсто укупних буџетских прихода, до сада није забиљежен у ФБиХ.
БиХ
Нермин Никшић се повлачи из политике
Посланик Адмир Чавалић /СБиХ/ оцијенио је да је приједлог буџета примјер игнорисања основних економских законитости.
Према изнесеним подацима током расправе, више од двије милијарде КМ буџета је од планираног задужења.
Чавалић је рекао да има информацију да Влада ФБиХ до 1. јуна планира да се задужи 800 милиона евра на Лондонској берзи.
Премијер ФБиХ Нермин Никшић изјавио је да је буџет ФБиХ за ову годину првенствено социјалног карактера, а да планирано задужење не може довести Федерацију у стање дужничког ропства.
Наставак сједнице предвиђен је за сутра у 10.00 часова када би требало да се посланици изјасне о Приједлогу буџета.
Република Српска
1 ч0
Сцена
1 ч0
Хроника
1 ч0
Србија
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму