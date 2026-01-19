АТВ сазнаје: Саша Рађевић из Градишке ухапшен због шверца 2 килограма кокаина

Аутор:Огњен Матавуљ
19.01.2026
21:32
Саша Рађевић (50) из Градишке, оптужени за трговину наркотицима у предметима ”Сториџ” и ”Транспортер”, ухапшен је у оквиру акције ”Лука” у којој су заплијењена два килограма кокаина, сазнаје АТВ.
Акцију су, по налогу Тужилаштва БиХ, спровели полицијски службеници СИПА и осим Рађевића ухапшене су још двије особе. Како је саопштено из СИПА осумњиченима се на терет ставља да су починили кривична дјела организовани криминал и неовлаштен промет дрогом.
”Приликом реализације ове акције код ухапшених су откривена и привремено одузета два килограма прашка налик кокаину, аутомобил и други предмети који могу послужити као докази”, саопштила је СИПА, наводећи да је акција ”Лука реализована у сарадњи са МУП-ом Србије, Обавјештајно безбједносном агенцијом (ОБА) БиХ, те МУП-ом Републике Српске и Кантона Сарајево.
Иначе, Саша Рађевић означен је као један од чланова криминалне групе Бојана Цвијетића, некадашњег савјетника у Министарству безбједности БиХ, којима је пред Судом БиХ у току суђење по оптужници за шверц више од три тоне дроге. Оптужницом је обухваћено 18 особа, као и три правна лица којима се на терет ставља организовани криминал, трговина дрогом, прање новца и друга кривична дјела.
У оптужници се, између осталог, наводи да су Цвијетић и остали од почетка 2019. до краја 2021. организовали, испланирали и реализовали кријумчарење 35 килограма кокаина, из Низоземске и Белгије у БиХ. Такође, на терет им се ставља и кријумчарење од 3.000 килограма сканка из Албаније и сусједних земаља, као за и складиштење веће количине сканка. Како се наводи у оптужници шверц наркотика договарали су преко криптованих апликација ”Скај” и ”Аном”. Ухапшени су у акцији ”Транспортер” у којој је МУП Српске открио и заплијенио око 300 килограма марихуане.
Рађевић је и у децембру 2022. хапшен у оквиру акције ”Fugitive” коју су спроводили Окружно јавно тужилаштво Бањалука и ПУ Градишка.
