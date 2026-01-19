Logo
Large banner

АТВ сазнаје: Саша Рађевић из Градишке ухапшен због шверца 2 килограма кокаина

Аутор:

Огњен Матавуљ

19.01.2026

21:32

Коментари:

0
АТВ сазнаје: Саша Рађевић из Градишке ухапшен због шверца 2 килограма кокаина
Фото: ATV

Саша Рађевић (50) из Градишке, оптужени за трговину наркотицима у предметима ”Сториџ” и ”Транспортер”, ухапшен је у оквиру акције ”Лука” у којој су заплијењена два килограма кокаина, сазнаје АТВ.

Акцију су, по налогу Тужилаштва БиХ, спровели полицијски службеници СИПА и осим Рађевића ухапшене су још двије особе. Како је саопштено из СИПА осумњиченима се на терет ставља да су починили кривична дјела организовани криминал и неовлаштен промет дрогом.

Sudjenje Transporter

Хроника

Колумбијски кокаин, преко Градине, стигао у Бањалуку

”Приликом реализације ове акције код ухапшених су откривена и привремено одузета два килограма прашка налик кокаину, аутомобил и други предмети који могу послужити као докази”, саопштила је СИПА, наводећи да је акција ”Лука реализована у сарадњи са МУП-ом Србије, Обавјештајно безбједносном агенцијом (ОБА) БиХ, те МУП-ом Републике Српске и Кантона Сарајево.

Akcija Transporter

Хроника

Сарадник Бојана Цвијетића осуђен на три и по године затвора

Иначе, Саша Рађевић означен је као један од чланова криминалне групе Бојана Цвијетића, некадашњег савјетника у Министарству безбједности БиХ, којима је пред Судом БиХ у току суђење по оптужници за шверц више од три тоне дроге. Оптужницом је обухваћено 18 особа, као и три правна лица којима се на терет ставља организовани криминал, трговина дрогом, прање новца и друга кривична дјела.

Default Image

Хроника

Шверцовали више од три тоне дроге: Потврђена оптужница против Цвијетића и других

У оптужници се, између осталог, наводи да су Цвијетић и остали од почетка 2019. до краја 2021. организовали, испланирали и реализовали кријумчарење 35 килограма кокаина, из Низоземске и Белгије у БиХ. Такође, на терет им се ставља и кријумчарење од 3.000 килограма сканка из Албаније и сусједних земаља, као за и складиштење веће количине сканка. Како се наводи у оптужници шверц наркотика договарали су преко криптованих апликација ”Скај” и ”Аном”. Ухапшени су у акцији ”Транспортер” у којој је МУП Српске открио и заплијенио око 300 килограма марихуане.

Рађевић је и у децембру 2022. хапшен у оквиру акције ”Fugitive” коју су спроводили Окружно јавно тужилаштво Бањалука и ПУ Градишка.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

Akcija Transporter

Storidž

Саша Рађевић

Градишка

кокаин

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Акција Лука: Ухапшене три особе

Хроника

Акција Лука: Ухапшене три особе

13 ч

0
Ово је ухапшени Василије Гачевић, убица Стефана Савића

Србија

Ово је ухапшени Василије Гачевић, убица Стефана Савића

1 ч

0
Нермин Никшић се повлачи из политике

БиХ

Нермин Никшић се повлачи из политике

1 ч

0
Берлин спрема регрутацију

Свијет

Берлин спрема регрутацију

2 ч

0

Више из рубрике

Едина Каришик ухапшена на сарајевском аеродрому

Хроника

Едина Каришик ухапшена на сарајевском аеродрому

6 ч

0
Породична свађа прерасла у обрачун: Прислонио пиштољ брату на чело

Хроника

Породична свађа прерасла у обрачун: Прислонио пиштољ брату на чело

9 ч

0
Испливали језиви детаљи: Бакић поруком намамљен у шуму, па ликвидиран

Хроника

Испливали језиви детаљи: Бакић поруком намамљен у шуму, па ликвидиран

10 ч

0
Ибрахимовићу 19 и по година затвора за брутално убиство

Хроника

Ибрахимовићу 19 и по година затвора за брутално убиство

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

50

Хаос у Сарајеву: Избила масовна туча у трамвају

22

47

Молдавија започела процес изласка из Заједнице независних држава

22

34

Ајфон на удару хакера – Епл хитно реаговао!

22

26

Крај за Србију: Шпанија била немоћна против Њемачке

22

22

Централне вијести, 19.01.2026.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner