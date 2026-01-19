Logo
Акција Лука: Ухапшене три особе

Извор:

АТВ

19.01.2026

09:41

Коментари:

0
Акција Лука: Ухапшене три особе
Фото: АТВ

Полицијски службеници Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) јуче су у оквиру оперативне акције кодног назива "Лука" ухапсили три особа, због постојања основа сумње да су починила кривична дјела "Организовани криминал" и "Неовлаштен промет опојним дрогама" прописана Кривичним законом БиХ.

Приликом реализације ове оперативне акције код ухапшених је откривена и привремено одузета два килограма прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу кокаин, путничко моторно возило и други предмети који могу послужити као доказ да су почињена напријед наведена кривична дјела.

Предметна лица ће након криминалистичке обраде и испитивања у својству осумњичених бити предата у даљу надлежност Тужилаштва БиХ, под чијим надзором су и проведене активности на терену.

Приликом реализације оперативне акције "Лука" остварена је сарадња са Министарством унутрашњих послова Републике Србије, Обавјештајно безбједносном агенцијом Босне и Херцеговине и министарствима унутрашњих послова Републике Српске и Кантона Сарајево.

