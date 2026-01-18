Ужас у Требињу: У телефону мушкарца пронађени снимци голе дјеце

Извор:
Основни суд у Требињу потврдио је оптужницу Окружног јавног тужилаштва у Требињу против С.В. (60) којег терете за кривична дјела искориштавање дјеце за порнографију те недозвољена производња и промет оружја.
Оптужницом се С.В. ставља на терет да је у периоду од 1. јануара 2023. године до 1. октобра 2025. године путем рачунарске мреже свјесно приступао дјечјој порнографији, прибављао за себе и дистрибуирао дјечју порнографију, тако што је путем интернета приступао и дијелио експлицитне видео-снимке дјеце.
Такође, оптуженом му се ставља на терет да је 1. октобра 2025. године у Требињу, у кући коју користи, код себе неовлаштено држао војничку пушку категорије А, чије држање грађанима уопште није дозвољено.
У оптужници се наводи да је С.В. у периоду од 1. јануара 2023. године до 1. октобра 2025. путем рачунарске мреже приступао дјечјој порнографији, прибављао за себе и дистрибуирао дјечју порнографију путем интернета, користећи рачунарску мрежу и друштвену мрежу М.Л/К налог, под псеудонимом "мм" те на Снепчету користећи налог под псеудонимом "д.ц" и "Т.т.ћ" и Телеграму користећи налог под псеудонимом "ПД".
"Ти налози су креирани путем адресе за размјену електронске поште, која је креирана путем телефонског броја, а приступао је материјалима који визуелно или на други начин приказују дијете или реално приказано непостојеће дијете или лице које изгледа као дијете, право или симулирано (експлицитно) евидентно сексуално понашање или које приказује полне органе дјеце у сексуалне сврхе, па је такве материјале дијелио и за себе прибављао путем свог мобилног телефона Редми", стоји у оптужници.
Истичу да је пријаву о приступу наведеним садржајима, дијељењем два експлицитна видеа дјеце, истражним органима БиХ доставио Национални центар за несталу и експлоатисану дјецу САД, а на истом се налазе дјеца сексуално злостављана у Русији у периоду од 2001. године до 2011. године, пише портал "Независне".
Додају да је телефон Редми на основу наредбе за претресање Основног суда у Требињу привремено одузет од осумњиченог, а након вјештачења је утврђено да су преко наведеног телефонског броја регистроване апликације Вибер, WхатсАпп, Телеграм, Снапцхат, Ромео, Гаyс-крусинг, Дуо и Аутлук, те да се у фолдеру мобилног телефона под називом 'Атачментс' налази 25 експлицитних видеа дјеце и 118 слика на којим се приказују полни органи дјеце.
Осим тога, експлицитни видеи дјеце пронађени су и у фолдеру "Телеграм Сачуване поруке", док је у апликацији WхатсАпп пронађена комуникација и размјена видеа са лицем које се представља као Милица и наводи да има 15 година.
И у апликацији Телеграм пронађена је комуникација са претплатницима К.П., Д.П. и Л., Л.п. и П.ј. гдје су дијељени експлицитни видеи дјеце.
"Дакле, свјесно је приступао дјечјој порнографији, прибављао за себе и дистрибуирао дјечју порнографију", истиче се у оптужници.
Такође, он је 1. октобра 2025. године у Требињу, у кући коју користи, неовлаштено држао војничку пушку категорије А.
"У спаваћој соби је држао једну војничку полуаутоматску пушку серијског броја У-680552 која је пронађена и одузета на основу наредбе за претресање Основног суда у Требињу. Дакле, неовлаштено је држао војничку пушку чије држање грађанима уопште није дозвољено, чиме је осумњичени С.В. починио кривично дјело искориштавање дјеце за порнографију и кривично дјело недозвољена производња и промет оружја и експлозивних материја", саопштено је из Тужилаштва.
