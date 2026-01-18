Logo
Додик: Против нове Владе биће они који би српску да предају сарајевској чаршији

АТВ

18.01.2026

Додик: Против нове Владе биће они који би српску да предају сарајевској чаршији
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да ће Република Српска вечерас добити Владу патриота, одговорних и часних људи посвећених Републици Српској.

"Добиће Владу континуитета, која ће наставити предано бринути о националним интересима, одбрани уставне позиције Републике Српске, животу свих људи, подизању њиховог стандарда и економском, друштвеном, културном, образовном и сваком другом напретку", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Додик је додао да ће Владу подржати сви који желе успјешну и просперитетну Републику Српску, која је партнер свима који је поштују, али вазал никоме.

"Против ће бити они који су спремни да је предају у руке сарајевске чаршије зарад `тепсије рибе`. Ти и такви нису опозиција овој влади, они су опозиција Републици Српској и свом народу", поручио је Додик.

Додик је пожелио Влади, премијеру Сави Минићу и свим министрима успјешан рад на свеопшту добробит. "А сарајевским слугама слиједи заборав", додао је Додик.

У Бањалуци је у току посебна сједница Народне скупштине Републике Српске о избору нове владе Српске.

