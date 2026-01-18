Logo
Минић опозицији: Како ви говорите, тако пишу медији у ФБиХ

АТВ

18.01.2026

17:21

Саво Минић на сједници НСРС
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Мандатар Републике Српске Саво Минић рекао је да је реконструкција Владе подразумијевала избор нове, с обзиром на то да је у новом саставу пет нових имена.

"Опозиција хвали министре које су критиковали до јуче. То говори о вама", поручио је Минић опозицији.

Он је навео да критику о томе како је Влада неуставна објављују искључиво медији из ФБиХ.

"Ви тумачите када је предсједнику Милораду Додику истекао мандат и шта ће бити са буџетом!? То је страшно. Нисам видио са друге стране неког да је дошао на медије у Републику Српску и причао против ФБиХ", истакао је Минић.

Он је указао да је Уставни суд БиХ нелегалан и да је члановима истекао мандат.

"Имам ли право као предсједник Владе да чекам и гледам шта ће десити. Треба да будемо проактивни", рекао је Минић.

Он је истакао да ће предложити да свака наредна Влада тражи приједлог од борачких организација о имену министра.

"Радан Остојић ће радити онако како је и ратовао. Немате право да га критикујете. Неће бити ни на једној страни", поручио је Минић.

Саво Минић

Влада Републике Српске

Народна скупштина Републике Српске

opozicija

