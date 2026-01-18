Цвијановић: Опозицији сметају институције које сметају и Сарајеву

Извор:
АТВ
18.01.2026
19:49
Коментари:1
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да опозицији у Републици Српској сасвим "случајно" сметају све оне институције које сметају и Сарајеву зато што симболизују Српску.
"Опозицији је прво сметала институција предсједника Републике Српске, па онда смета Народна скупштина када суверено одлучује, сада им смета Влада Републике Српске, а данас смо од (Игора) Црнатка и (Небојше) Вукановића сазнали да им не ваља ни Борачка организација Републике Српске", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
