''Политичари се награђују'': Могуће казне за будуће пензионере

08.02.2026
Закон о пензијском и инвалидско осигурању ФБиХ, а што већина грађана не зна, под одређеним условима кажњава будуће пензионере умањењем пензије, али постоје и услови када се будући пензионери награђује увећањем пензија.
Пензија се умањује осигураницима који остваре право на изузетну пријевремену старосну пензију за жене и мушкарце, на начин да се за сваки мјесец ранијег одласка у пензију у односу на прописаних 65 година живота, износ остварене пензије умањује за 0,333333 посто, односно за четири посто на годишњем нивоу.
"На примјер, уколико осигураник жена оствари право на изузетну пријевремену пензију за жене с навршене 63 године, 00 мјесеци и 00 дана, остварена пензија умањује се за осам посто", појашњавају из Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање.
Умањење је трајног карактера, износ пензије не престаје се умањивати након навршених 65 година живота.
У овој години у изузетну пријевремену пензије могу жене са 59 година и шест мјесеци живота и 34 године и шест мјесеци стажа осигурања, а што се тиче мушкараца они морају имати 64 године и шест мјесеци живота и 39 година и шест мјесеци стажа осигурања.
Поред кажњавања, постоји и награђивање будућих пензионера.
"Осигуранику који оствари право на старосну пензију, за сваки мјесец каснијег одласка у старосну пензију које је провео у осигурању у односу на прописаних 65 година живота, износ остварене пензије увећава се за два посто на годишњем нивоу", појашњавају из Зваода ПИО ФБиХ.
На примјер, уколико осигураник оствари право на старосну пензију с навршених 65 година 05 мјесеци живота, остварени износ пензије увећава се за 0,833333 посто.
"Не знам колико је то праведно. Имате људи који не могу више да раде, здравствено не могу издржати, а имају рецимо двије године до пензије и сада такви требају да се кажњавају смањењем пензије и то трајно. Са друге стране, имате политичаре који ништа не раде и грабе да имају што више мандата у парламентима, раде и са 70 година и такви сада треба да се награђују повећањем на пензије које су ионако високе, а о платама да не причам. Заиста правде никада неће бити", коментарише старији читалац портала "Фактор" из Сарајева којег дијели неколико година до пензије.
