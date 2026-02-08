Млади кореограф истражује српску фолклорну баштину

Извор:
Седамнаестогодишњем Деану Поповићу из Козарске Дубице Удружење кореографа народних игара Србије доделило је статус учитеља играња.
То је ријеткост за овај узраст јер су кореографи и творци нових фолклорних игара већином старији и искуснији од Поповића. Овај млади заљубљеник у фолклор, који је народне игре заволио у најранијем дјетињству, када је са старијом сестром Дајаном редовно ишао на вјежбе Културно-умјетничког друштва „Уна” у Козарској Дубици, поставио је на сцену бројне кореографије. Такође је учествовао на домаћим, регионалним и европским смотрама. Тако је прије пунољетства постао цјењен међу фолклорним ансамблима у Српској, БиХ, Србији...
„У десетој години играо сам на великој сцени. То ме, као на крилима, носило у свијет маште, будило у мени магију фолклора. Хтио сам нешто више, да учим али и истражујем, осмишљавам игре, постављам на сцену нове кореографије”, испричао нам је овај умјетник, наводећи њему најдраже кореографије. То су „Малешевка”, „Дубочка краљица”, „Биначка Морава”, „Жагубица”, „Лесковац”, „Бујановац”, „Влашке игре”...
Осим многих семинара, искуство је стицао и на европским смотрама фолклора у Клагенфурту, Бањалуци, Краљеву, Београду, Нишу и другим мјестима гдје се његује овај вид умјетности.
„У сваком мјесту, сарађујући са великим и угледним ансамблима, може се много научити. Користим такве могућности, а знање и искуство других уграђујем у свој репертоар. Такође, истражујем српску фолклорну баштину, која је богата, али недовољно афирмисана”, сматра овај умјетник, ђак другог разреда средње школе у Козарској Дубици, граду у Републици Српској познатом по многим ствараоцима у области културе.
Највише је ангажован у локалном КУД „Уна”, као кореограф и члан музичког оркестра. Такође, сарађује са Културно-умјетничким друштвом „Могиљанка” из села Могила код Витине, на Косову и Метохији. О томе прича веома надахнуто:
„На репертоар овог КУД-а поставио сам ’Игре из Вутине’ као свој допринос, као своју подршку вршњацима у том крају. Рад у Могили за мене је велико и драгоцено искуство”, испричао је Деан Поповић за „Политику”.
Истовремено, на репертоар КУД „Уна” у Козарској Дубици, чији је предсједник његова сестра Дајана Тркуља, поставио је „Влашке игре”. Његова жеља је да се и ове године успјешно представи на домаћим и међународним смотрама фолклора. Зато Деан током цијеле године осмишљава фолклорне игре, увјежбава и труди се да тиме глас првенствено о своме граду поред Уне пронесе што даље.
„Драгоцена је помоћ и подршка моје сестре, али и родитеља – маме Бранке и тате Слађана, који такође воле фолклор, народне игре и обичаје српских крајева”, казао нам је овај умјетник, одлучан да свој свет фолклора учини богатијим и љепшим.
