Српска пјевачица у страху - ангажовала обезбјеђење

Каја Остојић гостовала је у емисији на Пинку гдје се дотакла недавног инцидента и бомбашког напада на кућу Здравка Чолића на Дедињу.
Пјевачица је прокоментарисала и отмицу Даниела Кајмакоског, те истакла да је унајмила обезбјеђење и да не схвата зашто су њене колеге на мети тих људи.
"Мени је први импулс био да је то нека грешка. Не знам, свашта се прича и мени је то болесно. Данас пишу и да су киднаповали мог колегу Даниела, то је најближи круг финих људи на естради", истакла је Каја и додала:
"Баш је задње вријеме дошло, дешавају се неке ствари којима треба да се стане на пут. Имала бих свашта да кажем, али не желим да причам још увијек о томе. Кад дође вријеме, десиће се једна кампања о томе. Не знам зашто смо толико на мети тих људи. Ја раније нисам водила обезбјеђење, у неким моментима јесам, међутим посљедњих годину дана сам почела то да практикујем", рекла је у емисији "Премијера викенд специјал".
Како се писало, у локал брзе хране у центру Београда, који је у власништву првог супруга пјевачице Катарине Каје Остојић, Никола Драгојловић, познатијег као Сова, избио је пожар.
У уторак у 2.15 сати, у објекту брзе хране дошло је до пожара у којем је изгорио шанк.
Није било повријеђених, нити друге штете. Према незваничним изјавама, највјероватније се претходно запалила украсна сијалица.
