Далај Лама се помиње 154 пута у Епстајновим фајловима, његова канцеларија: Нису се састали

Из канцеларије 14. Далај Ламе (право име Тензин Гјацо), данас је објављено да прогнани будистички духовни вођа поменут у Епштајновим досијеима „никада није срео“ Џефрија Епштајна, након што су га кинески медији повезали са америчким сексуалним преступником.
Претрага милиона докумената из Епштајнових досијеа, које је објавило Министарство правде САД, а прегледао АФП, открила је да се име Далај Ламе појављује 154 пута у њима, али нема помена нити назнака о састанку између њега и Епштајна.
Прије три дана, кинески државни медиј Кинеска глобална телевизијска мрежа (CGTN) објавио је да се име Далај Ламе појављује најмање 169 пута у Епштајновим досијеима. Према CGTN-у, у имејлу анонимног пошиљаоца из 2012. године, одређеној особи је предложено да дође и присуствује догађају на острву „који ће укључивати Далај Ламу“.
„Можемо недвосмислено потврдити да Његова Светост никада није упознао Џефрија Епштајна.“
„Неки недавни медијски извјештаји и објаве на друштвеним мрежама у вези са Епштајновим досијеима покушавају да повежу Његову Светост Далај Ламу са Џефријем Епштајном“, саопштила је канцеларија Далај Ламе о Сјуу.
„Можемо недвосмислено потврдити да Његова Светост никада није састао Џефрија Епштајна и никада није овластио никога да се састане или комуницира са њим у његово име“, наставља се у саопштењу.
Далај Лама освојио првог Гремија у 90. години: Кина одмах реаговала
Само помињање имена одређене особе у Епштајновим досијеима не мора нужно да имплицира да је та особа починила било какво незаконито дјело. Подсјећања ради, Џефри Епштајн је пронађен мртав у затворској ћелији 2019. године, након што је оптужен за трговину малољетницима које је сексуално експлоатисао.
Данас живи у егзилу на сјеверу Индије
Кина, која сматра Тибет саставним дијелом Кине, осуђује будистичког вођу који је посветио свој живот кампањи за већу тибетанску аутономију. Кинеске власти га називају побуњеником и сепаратистом. Деведесетогодишњи добитник Нобелове награде за мир, Далај Лама, имао је само 23 године када је побјегао из тибетанске престонице Ласе.
Плашио се за свој живот након што су кинеске трупе угушиле устанак 1959. године. Никада се није вратио тамо и сада живи у егзилу на сјеверу Индије. Има милионе сљедбеника и сљедбеника широм свијета, укључујући многе познате личности.
