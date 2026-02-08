Logo
Снажан земљотрес погодио Боливију!

Телеграф

08.02.2026

17:36

Снажан земљотрес погодио Боливију!
Земљотрес магнитуде 5.9 степени Рихтера забиљежен је у недјеља, 8. фебруар 2026 у 17:23 часова, у Боливији..

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине -20.3208 и дужине -68.6297, код града Потоси.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 105 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(телеграф)

