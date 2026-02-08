Ужас! Бебе обољеле након конзумирања адаптираног млијека

Извор:
СРНА
08.02.2026
17:09
Коментари:0
Десетине родитеља у Холандији пријавиле су да су њихове бебе обољеле након што су пиле адаптирано млијеко "Нутрилон" компаније "Даноне", што је довело до повлачења овог производа.
Повучено је 14 врста храна за бебе и 44 броја серија, а родитељима је савјетовано да не користе те производе, преноси "НЛ Тајмс".
Бебе су повраћале, имале дијареју, бол у стомаку и летаргију, а неке су морале да буду и хоспитализоване, преносе холандски медији.
У Француској власти истражују смрт двије бебе, иако није потврђена веза са овим производом.
У Српској рођена 21 беба
Из компаније "Даноне" је саопштено да је повлачење производа превентивно и да је спроведено у консултацији са Холандском агенцијом за храну и безбједност потрошачких производа.
Истичу да нису потврђени случајеви болести повезани са "Нутрилон" производима док су били на тржишту.
