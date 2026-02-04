Најљепше вијести из породилишта: У Српској рођено 29 беба

04.02.2026
08:10
Коментари:0
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 29 беба, 21 дјечак и осам дјевојчица, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту у Бањалуци рођено је 13 беба, Добоју четири, Фочи три, по двије у Градишци, Источном Сарајеву и Приједору, те по једна у Бијељини, Требињу и Зворнику.
У Бањалуци је рођено девет дјечака и четири дјевојчице, Добоју три дјечака и дјевојчица, Фочи три дјечака, Градишци и Источном Сарајеву по два дјечака, Приједору дјечак и дјевојчица, Бијељини и Требињу по дјевојчица, а у Зворнику један дјечак.
У породилишту Невесиње није било порода.
