У Српској рођена 21 беба

06.02.2026
07:48
У Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 21 беба, од којих је 12 дјевојчица и девет дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено 13 беба, у Добоју четири и по једна у Зворнику, Фочи, Бијељини и Требињу.
У бањалучком породилишту рођено је осам дјевојчица и пет дјечака, у Добоју два дјечака и двије дјевојчице, у Зворнику и Фочи по један дјечак, а у Бијељини и Требињу по једна дјевојчица.
У породилиштима у Источном Сарајеву, Приједору, Невесињу и Градишци није било порођаја.
