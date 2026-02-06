Logo
У Српској рођена 21 беба

06.02.2026

07:48

У Српској рођена 21 беба
Фото: Pixabay

У Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 21 беба, од којих је 12 дјевојчица и девет дјечака, речено је Срни у породилиштима.

У Бањалуци је рођено 13 беба, у Добоју четири и по једна у Зворнику, Фочи, Бијељини и Требињу.

У бањалучком породилишту рођено је осам дјевојчица и пет дјечака, у Добоју два дјечака и двије дјевојчице, у Зворнику и Фочи по један дјечак, а у Бијељини и Требињу по једна дјевојчица.

У породилиштима у Источном Сарајеву, Приједору, Невесињу и Градишци није било порођаја.

породилиште

bebe

