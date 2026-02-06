Logo
Не дозволите да вас изненади снијег: Ево гдје нас очекују падавине

Извор:

АТВ

06.02.2026

07:38

Коментари:

0
Снијег
Фото: Pixabay/pasja1000

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно вријеме са кишом, а на вишим планинама ће падати снијег.

У Херцеговини биће вјетровито уз обилнију кишу и пљускове са грмљавином, док ће најмање падавина бити на сјеверу, саопштено је из Хидрометеоролошког завода Републике Српске.

Увече ће на западу падавине постепено слабити и престати.

Милорад Додик-06022026

Република Српска

Додик: О Српској се више не прича, с њом се разговара као с кредибилним партнером

Вјетар ће бити слаб до умјерене јачине источног и југоисточног смјера.

Јутарња температура ваздуха између два и шест степени, на југу девет, а највиша дневна од седам до 12 степени Целзијусових.

