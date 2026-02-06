Не дозволите да вас изненади снијег: Ево гдје нас очекују падавине

Извор:
АТВ
06.02.2026
07:38
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно вријеме са кишом, а на вишим планинама ће падати снијег.
У Херцеговини биће вјетровито уз обилнију кишу и пљускове са грмљавином, док ће најмање падавина бити на сјеверу, саопштено је из Хидрометеоролошког завода Републике Српске.
Увече ће на западу падавине постепено слабити и престати.
Република Српска
Додик: О Српској се више не прича, с њом се разговара као с кредибилним партнером
Вјетар ће бити слаб до умјерене јачине источног и југоисточног смјера.
Јутарња температура ваздуха између два и шест степени, на југу девет, а највиша дневна од седам до 12 степени Целзијусових.
Република Српска
2 ч4
Занимљивости
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму