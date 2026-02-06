Извор:
У Републици Српској данас почиње исплата увећаних јануарских пензија за шта је обезбијеђено 178.300.000 КМ, саопштено је из Министарства финансија Српске.
Јануарске пензије су редовним годишњим усклађивањем увећане за 6,45 одсто у односу на децембарске.
Просјечна пензија за јануар износи 695 КМ и чини 44 одсто просјечне плате исплаћене за децембар, наводе из Министарства финансија.
Усвојеним Буџетом Републике Српске у 2026. години за пензије је намијењено 2.162.600.000 КМ, што је више за 196,6 милиона КМ него у 2025. години.
