Послодавци се нису показали: Укинут им порез, а не дају накнаду радницима

Извор:

АТВ

05.02.2026

14:51

Фото: АТВ

Упркос чињеници да је прошле године у ФБиХ донесена одлука којом би послодавци могли радницима да дају неопорезиву накнаду, мало њих се показало.

Наиме, како је рекао предсједник Савеза самосталних синдиката БиХ Самир Куртовић у 2025. години свега 15 одсто послодаваца искористило могућност да радницима исплати неопорезиву накнаду.

Санирање далековода

Градови и општине

Санацијом далековода "Папирница" до стабилнијег електроснабдијевања ужег центра Козарске Дубице

Ова изјава долази након што је и за ову годину донесена Уредба којом послодавци могу да исплате неопорезиву накнаду радницима у висини од 300 КМ.

“То је минималан број и у овој години очекујемо да се направе значајне промјене како би ту накнаду исплаћивало бар 50 до 60 посто послодаваца”, навео је Куртовић.

Истакао је да је Економско-социјални савјет усвојио закључак да у наредном периоду буде потписан Општи колективни уговор, те усвојен Закон о минималној плати како се то више не би дефинисало уредбама.

Шта предвиђа Уредба

По Уредби послодавци у ФБиХ ће моћи исплатити неопорезиву накнаду радницима у висини до 300 КМ мјесечно за мјесеце од јануара до јуна 2026.

jokic SGA

Кошарка

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

Куртовић је послао поруку послодавцима који радницима исплаћују минималну плату од 1.026 КМ. Казао је да је након данашње измјене отворена могућност да минималац сада износи 1.326 КМ.

“И не само за минималну плату него и за средњу и вишу школу, да могу додавати на плату 300 КМ, а да не плаћају порез и доприносе. То је нешто што је сада отворено. Очекујемо детаљне извјештаје на крају седмог мјесеца да видимо јесу ли послодавци испоштовали”, казао је Куртовић.

Додао је да је на сједници донесен закључак да се донесе Закон о минималној плати.

“У наредном периоду ћемо као синдикат узети активно учешће у овом питању”, закључио је.

