Од 1. маја укидање исплате пензија путем пуномоћи дате Фонду ПИО

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавјештава кориснике права да се, почев од 01. маја 2026. године, укида исплата пензије путем пуномоћи дате Фонду.
Од наведеног датума, пензија ће се исплаћивати искључиво на име и лични рачун корисника права, а исплата трећим лицима, по било ком основу пуномоћи, више неће бити могућа.
Корисници права који су до сада пензију примали путем пуномоћи, потребно је да благовремено предузму неопходне радње како би се обезбиједила несметана исплата пензије на њихово име, односно да доставе податке о личном рачуну отвореном на име корисника права.
Ова мјера доноси се с циљем унапређења правне сигурности корисника, спречавања могућих злоупотреба и додатне заштите права корисника и спречавања неприпадајуће исплате средстава, као и усклађивањем са важећим прописима и праксом у области пензијског и инвалидског осигурања.
Фонд упозорава да су у пракси нажалост забиљежени многи случајеви злоупотребе пуномоћи, који најчешће подразумијевају кориштење пуномоћи без знања или сагласности корисника, затим кориштење застарјеле пуномоћи, достављање фалсификоване документације, као и ситуације у којима пуномоћници не обавјештавају Фонд о промјенама пребивалишта корисника, промјени банке или преласка на други начин исплате пензије, неблаговремено обавјештавање о смрти корисника права, као и наставак подизања пензије иако су престали законски услови за исплату.
"Овом приликом навешћемо само пар случајева, а један од најизраженијих примјера злоупотребе забиљежен је у случају Ш.Б. са пријављеним пребивалиштем у Бања Луци, док је именовани све вријеме боравио у САД, а да то није пријављено што се сазнало тек неколико година након пријаве смрти при чему је причињена штета око 100.000 КМ. Право на старосну пензију кориснику је признато од 1990. године и пензију је законито примао до своје смрти 2008. године. Међутим, исплата пензије је настављена и након смрти корисника, а као пуномоћник у документацији била је наведена особа која је преминула 2011. године, након чега пуномоћ више није могла имати правно дејство. Упркос томе, исплата пензије је и даље вршена путем поште, а средстава су преузимана од стране трећих лица", саопштено је из фонда.
Истичу да су накнадним провјерама утврђене неправилности у документацији и чињеница да је пензија исплаћивана без законитог основа, због чега је обустављена даља исплата и покренут поступак поврата неосновано исплаћених средстава.
Фонд се у протеклом периоду суочио и са злоупотребом пуномоћи у случају М. Г. из Градишке. Пензија за април и мај 2025. године исплаћена је на рачун пуномоћника, прије него што је у Фонду евидентирана смрт корисника права. Смрт корисника је утврђена у јуну 2025. године, на основу извода из матичне књиге умрлих достављеног приликом подношења захтјева за накнаду погребних трошкова, након чега је исплата пензије обустављена.
Пуномоћник, којем су претходно исплаћене пензије за наведени период, истовремено је био и подносилац захтјева за накнаду погребних трошкова, те су му и та средства исплаћена. При томе није извршен поврат неосновано исплаћених пензија, нити је та чињеница узета у обзир приликом одлучивања о исплати погребних трошкова, што указује на ризике и могућност злоупотребе код исплате пензије путем пуномоћи. Фонд је након евидентирања смрти корисника обуставио даљу исплату, а поступак поврата неосновано исплаћених средстава према пуномоћнику је у надлежности даљег поступања.
Такође, сличан ризик уочен је и у случају С. Џ. када је пензија за фебруар 2025. године исплаћена пуномоћнику, док је чек за март 2025. године враћен Фонду од стране поште са назнаком смрти корисника, прије уноса података у електронску матичну књигу умрлих. Након тога је исплата пензије обустављена, а надлежна служба је пуномоћнику упутила писмену опомену пред тужбу ради поврата неосновано исплаћених средстава.
У овом случају је, захваљујући благовременом поступању и накнадним активностима надлежних служби Фонда, спријечена већа финансијска штета, али је истовремено потврђено да исплата пензије путем пуномоћи представља повећан ризик, који у значајној мјери зависи од благовремених пријава трећих лица и спољних контролних механизама.
Пуномоћницима корисника права који пензију примају путем поште на предњој страни чека за јануарску пензију штампано је обавјештење, а исто ће бити и на чеку за фебруарску и мартовску пензију.
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске позива све кориснике права који пензију примају путем пуномоћника преко поште или банке да се, ради додатних информација и појашњења, обрате најближој пословници Фонда.
Из Фонда истичу да је циљ ове мјере је да се обезбеди редовна, сигурна и транспарентна исплата пензија, уз пуну заштиту интереса корисника права и спречавања исплате неприпадајућих средстава.
