05.02.2026

09:05

Данас исплата за 10.105 корисникa
Фото: АТВ

Редовна исплата права на додатак на дјецу, права на матерински додатак, права на помоћ за опрему новорођенчета, права на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете и права на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу за мјесец јануар 2026. године почиње данас.

Јануарска исплата додатка на дјецу обухвата 17.260 дјеце, односно 10.105 корисникa/родитељa, за прво, друго, треће и четврто дијете, као и за дјецу вулнерабилних категорија. За исплату овог права обезбијеђено је укупно 2.622.735,78 KM, саопштено је из Фонда за дјечију заштиту Српске.

Материнским додатком за мјесец јануар обухваћено је укупно 3.499 мајки/породиља, a за исплату овог права издвојенo је 1.420.594,00 КМ.

илу-новац-14112025

Друштво

Почела исплата пензија: На снази једна новина

Данас почиње и исплата права на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете. Право на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете остварила је 141 мајка/породиља, односно 106-оро трећерођене и 38-оро четврторођене дјеце. За исплату овог права издвојено је 80.700,00 КМ.

За исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојено је 274.500,00 КМ за 542 породиље/мајке, односно 549-оро дјеце/новорођенчади.

Исплатом за мјесец јануар 2026. године за право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу издвојено је укупно 300.111,00 KM.

Обавјештавају се корисници да се за остваривање права могу обратити пословницама Јавне установе Јавни фонд за дјечију заштиту, у мјестима у којима имају пребивалиште.

