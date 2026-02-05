Забрањен саобраћај преко моста на једном магистралном путу

Алтернативни правац за возила до 3,5 тоне је регионални пут Добро Поље - Јажићи - Јелашица - Миљевина.

Према информацији Полицијске управе Фоча, као алтернативни правац за путничка возила препоручује се пут Сарајево - Трново - Гребак - Јабука - Устиколина.

Саобраћај се на осталим путевима у Републици Српској одвија редовно, без застоја.

На подручју Требиња, Источног Сарајева, Добоја и Бањалуке, гдје пада киша, коловози су мокри и клизави, а из АМС скрећу пажњу и на мјестимично смањену видљивост, због слабије магле у котлинама и дуж ријечних токова.

Учестали су одрони земље и камења на дионицама Карановац - Црна Ријека - Јајце, Кладањ - Власеница, Сарајево - Фоча - гранични прелаз Шћепан Поље, Горажде - Чајниче - гранични прелаз Метаљка, Вишеград - Вардиште и Бродар - Рудо.

Возачима из АМС савјетују опрезну вожњу уз обавезно посједовање зимске опреме.

У току је санација магистралног пута Рача - Бијељина у рејонима Балатуна и Трњака, па се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци - Устипрача саобраћа се једном саобраћајном траком. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час, а преко моста је забрањен саобраћај за возила носивости веће од 30 тона.

Ради укључивања и искључивања механизације ангажоване на изградњи ауто-пута на Коридору "Пет це" од моста Руданка до тунела Путниково брдо два, измијењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Руданка - Добој.

Ради постављања расвјете у тунелима Цера три, Строгоник, Хамшил, Грабовица и Оштри врх на магистралном путу Бродар - Вишеград један, као и на дионици Међеђа - Бродар у тунелу Котва два измијењен је режим саобраћаја. Планирано је да радови трају до 31. марта.

Минерски радови изводе се у каменолому у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија - Сумбуловац - Доња Љубогошта, као и у мјесту Љубогошта на магистралном путу Подроманија - Љубогошта.

Усљед клизишта, једном траком вози се на регионалним путним правцима Карановац - Кнежево у мјесту Љубачево и Прњавор - Укрина у Вијачанима.

Због активираног клизишта, у прекиду је саобраћај на регионалном путу Угљевик - Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча - Добро Поље у мјесту Тухаљи саобраћај отежан.

У ФБиХ магла смањује видљивост на појединим дионицама, посебно на ширем подручју Бихаћа, Босанског Петровца, Босанске Крупе, Велике Кладуше и Бужима, као и на дионици Гламоч – Прилука.

Јаки удари вјетра су на дионицама Сребреник - Шићки Брод, Орманица - Градачац и Орашје - Тузла, гдје су могући отежани услови за одвијање саобраћаја, посебно за теретна и возила са приколицом.

У вишим планинским предјелима повремено је забиљежен слаб снијег, посебно на правцу Горњи Вакуф/Ускопље - Прозор преко Макљена, као и на релацији Купрес - Шуица, гдје је коловоз мокар, али проходан.

Одрони, клизишта и осипање каменог материјала и даље представљају опасност на дионицама које пролазе кроз усјеке, посебно на путевима Сребреник - Шићки Брод, Рибница - Бановићи - Живинице, Симин Хан - Бан Брдо, Бугојно - Купрес и Брадина - Коњиц - Јабланица.

Због изградње букобрана на дионици ауто-пута Сарајево сјевер - Подлугови саобраћај се одвија претицајном траком.

На магистралном путу Јабланица - Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за тежа возила 3,5 саобраћај и даље обустављен.

На граничним прелазима нема дужих задржавања за путничка возила.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до три и по тоне.

На прелазу Шепак забрањен је саобраћај за теретна возила.