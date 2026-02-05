Серија земљотреса у Албанији

Извор:
Неколико земљотреса погодило је Албанију након првог који је био јачине 4.1 степен Рихтера, известио је Републички сеизмолошки завод Србије.
Према доступним информацијама, први потрес догодио се синоћ око 20 сати, а након њега уследио је нови већ око 23 часа и то јачине 4 степена Рихтера.
Оба су се догодила у северном делу Албаније, код места Бабан, први на дубини од два, а други на дубини од шест километара.
Торнадо погодио Крф, односио цријепове са кровова
Након тога, уследио је нови земљотрес око 20 до три ујутру, јачине 2.9 степени Рихтера релативно близу прва два, али надомак границе са Грчком, на дубини од пет километара.
Четврти потрес одиграо се око четири ујутру и био је мало јужније од прва три.
Како бележе параметри, он је достигао јачину 2.8 степена Рихтера, а епицентар је детектован на дубини од пет километара, преноси Курир.
