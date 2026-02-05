Logo
Данас претежно облачно са кишом

Извор:

АТВ

05.02.2026

08:02

Вријеме
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се током већег дијела дана очекује натпросјечно топло и претежно облачно вријеме са кишом.

На југу ће падати јача киша и пљускови, који локално могу бити праћени грмљавином, док у високој Херцеговини може бити сусњежице, а на врховима планина провијавање снијега.

паштета кобасица

Економија

Сухомеснати производ повлачи се са тржишта! Провјерите своје залихе

Увече се очекује суво вријеме, уз дјелимично разведравање, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар ће током ноћи и јутра бити умјерен до јак, на југу олујни.

Минимална температура ваздуха од два до седам, на југу до десет, док ће максимална температура бити од шест до 12, у вишим предјелима од три степена Целзијусова.

Република Српска

Kiša

oblačno vrijeme

Временска прогноза

