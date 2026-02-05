Данас претежно облачно са кишом

Извор:
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се током већег дијела дана очекује натпросјечно топло и претежно облачно вријеме са кишом.
На југу ће падати јача киша и пљускови, који локално могу бити праћени грмљавином, док у високој Херцеговини може бити сусњежице, а на врховима планина провијавање снијега.
Увече се очекује суво вријеме, уз дјелимично разведравање, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар ће током ноћи и јутра бити умјерен до јак, на југу олујни.
Минимална температура ваздуха од два до седам, на југу до десет, док ће максимална температура бити од шест до 12, у вишим предјелима од три степена Целзијусова.
