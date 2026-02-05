Logo
Large banner

Пацијент преживио два дана без плућа

Извор:

РТС

05.02.2026

07:47

Коментари:

0
Пацијент преживио два дана без плућа
Фото: Unsplash

У изузетном подухвату да спасе живот пацијента, хирурзи су успјели да одрже у животу критично обољелог мушкарца пуних 48 сати без плућа, док је чекао трансплантацију цијелих плућа - радикалан приступ који би убудуће могао поново да се примијени код пажљиво одабраних пацијената.

Тим са Универзитета Нортвестерн у САД развио је систем потпуно вјештачких плућа (ТАЛ), који пуни крв кисеоником на сличан начин као што то иначе раде плућа, истовремено управљајући протоком крви и штитећи срце. ТАЛ је био кључан за стабилизацију пацијента и његову припрему за пријем донорских плућа.

јаја

Друштво

Домаћа јаја траже мјесто у "Лидлу"

Више од двије године касније пацијент се добро опоравио и сада има плућа која у потпуности функционишу.

Отказивала му плућа

Прича почиње у прољеће 2023. године, када су 33-годишњем мушкарцу почела да отказују плућа након инфекције грипом.

Стање је брзо напредовало у упалу, сепсу и оно што је познато као акутни респираторни дистрес синдром (АРДС).

"Развио је инфекцију која се није могла лијечити ниједним антибиотиком јер је била отпорна на све. Та инфекција је довела до тога да се плућа буквално разложе, а затим се проширила на остатак његовог тијела", каже торакални хирург Анкит Бхарат.

Стандардни приступ у оваквим случајевима јесте да се пацијент прикључи на апарат за одржавање у животу и да се плућима да вријеме да се опораве.

Цвијановић Додик

Република Српска

Цвијановић, Тришић Бабић и Додик на позив Трампове администрације на традиционалном молитвеном доручку

Међутим, у овом случају она су била главни проблем и извор инфекције и човјек је готово сигурно био осуђен на смрт ако му плућа не буду уклоњена, али је и њихово уклањање носило врло висок ризик од смрти.

Машина га одржала у животу

Уклањање оба плућна крила, билатерална пнеумонектомија, обично доводи до отказивања срца због поремећаја у протоку крви.

Да би то избјегли и превазишли ограничења претходних покушаја, медицински тим који је развио ТАЛ додао је двоструке канале за проток крви и прилагодљиви шант, омогућавајући да се разлике у протоку крви изједначе.

Ова машина била је довољна да пацијента одржи у животу довољно дуго да се његово тијело опорави до мјере која је омогућила трансплантацију.

Након уклањања органа, почели су да примјећују знаке опоравка од инфекције.

Далмација невријеме-05022026

Регион

Далмацију погодила једна од највећих плима у посљедњих 10 година: Море носи све пред собом

Бхарат и његов тим спровели су молекуларну анализу плућа након њиховог уклањања, чиме су потврдили да није постојала никаква шанса да се плућа сама опораве од АРДС-а.

Ожиљци и оштећења имунолошког система значили су да је у овом случају трансплантација плућа била апсолутно неопходна.

"Уобичајено, оваква трансплантација је резервисана за пацијенте са хроничним стањима попут интерстицијске болести плућа или цистичне фиброзе.

Нада у примјену иновација

"Тренутно се сматра да, ако неко добије тежак АРДС, треба га само одржавати у животу и на крају ће се плућа опоравити", каже Бхарат.

struja elektro

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Ово је приступ који би убудуће могао поново да се користи како би се спасло више живота.

Иако је израда ТАЛ система попут овог тренутно могућа само у специјализованим центрима, Бхарат се нада да би иновације примијењене овдје могле у будућности да буду уграђене у стандардне медицинске уређаје.

Иако се двострука трансплантација плућа у оваквом сценарију раније сматрала немогућом, сада знамо да може да се изведе и да буде успјешна, као и да би могла да представља опцију у будућим случајевима, иако и даље зависи од правовременог приступа донираним плућима.

Кампус

Друштво

Универзитет у Бањалуци припрема 2.534 индекса за бруцоше

"У мојој пракси млади пацијенти умиру готово сваке недјеље јер нико није схватио да је трансплантација била опција", каже Бхарат.

Подијели:

Тагови:

Операција

pluća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

horoskop astrologija

Занимљивости

Коме су звијезде наклоњене данас?

2 ч

0
Вјера кадионица црква свештеник

Друштво

Данас не узимајте један предмет у руке: Ево зашто је битно испоштовати тај обичај

2 ч

0
Раднику из БиХ се суди у Ирској: Током реновирања власници куће показивао интимне дијелове

Свијет

Раднику из БиХ се суди у Ирској: Током реновирања власници куће показивао интимне дијелове

2 ч

0
Возач са 2,04 промила "закачио" аутомобил породице из БиХ, има повријеђених

Свијет

Возач са 2,04 промила "закачио" аутомобил породице из БиХ, има повријеђених

2 ч

0

Више из рубрике

Главобоља глава

Здравље

Зашто осјећате бол иза очију? Ово су најчешћи окидачи

19 ч

0
Седам милиона случајева рака могло је да буде спријечено

Здравље

Седам милиона случајева рака могло је да буде спријечено

20 ч

0
Јагоде-воће

Здравље

Доказано "најотровније" воће: Препуно је пестицида, а већина га једе сваки дан

20 ч

0
Тумор дијагностикован код 259 пацијената

Здравље

Тумор дијагностикован код 259 пацијената

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

13

Родитељи, пазите! Повлачи још једна храна за бебе

09

11

Ушао у погрешан такси, па га супруг возачице претукао насмрт

09

05

Данас исплата за 10.105 корисникa

09

02

Организација старјешина ВРС: Српска видљива на глобалној сцени

08

57

Трамп издао наређење свим расположивим снагама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner