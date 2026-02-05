Пацијент преживио два дана без плућа

Извор:
РТС
05.02.2026
07:47
У изузетном подухвату да спасе живот пацијента, хирурзи су успјели да одрже у животу критично обољелог мушкарца пуних 48 сати без плућа, док је чекао трансплантацију цијелих плућа - радикалан приступ који би убудуће могао поново да се примијени код пажљиво одабраних пацијената.
Тим са Универзитета Нортвестерн у САД развио је систем потпуно вјештачких плућа (ТАЛ), који пуни крв кисеоником на сличан начин као што то иначе раде плућа, истовремено управљајући протоком крви и штитећи срце. ТАЛ је био кључан за стабилизацију пацијента и његову припрему за пријем донорских плућа.
Више од двије године касније пацијент се добро опоравио и сада има плућа која у потпуности функционишу.
Прича почиње у прољеће 2023. године, када су 33-годишњем мушкарцу почела да отказују плућа након инфекције грипом.
Стање је брзо напредовало у упалу, сепсу и оно што је познато као акутни респираторни дистрес синдром (АРДС).
"Развио је инфекцију која се није могла лијечити ниједним антибиотиком јер је била отпорна на све. Та инфекција је довела до тога да се плућа буквално разложе, а затим се проширила на остатак његовог тијела", каже торакални хирург Анкит Бхарат.
Стандардни приступ у оваквим случајевима јесте да се пацијент прикључи на апарат за одржавање у животу и да се плућима да вријеме да се опораве.
Међутим, у овом случају она су била главни проблем и извор инфекције и човјек је готово сигурно био осуђен на смрт ако му плућа не буду уклоњена, али је и њихово уклањање носило врло висок ризик од смрти.
Уклањање оба плућна крила, билатерална пнеумонектомија, обично доводи до отказивања срца због поремећаја у протоку крви.
Да би то избјегли и превазишли ограничења претходних покушаја, медицински тим који је развио ТАЛ додао је двоструке канале за проток крви и прилагодљиви шант, омогућавајући да се разлике у протоку крви изједначе.
Ова машина била је довољна да пацијента одржи у животу довољно дуго да се његово тијело опорави до мјере која је омогућила трансплантацију.
Након уклањања органа, почели су да примјећују знаке опоравка од инфекције.
Бхарат и његов тим спровели су молекуларну анализу плућа након њиховог уклањања, чиме су потврдили да није постојала никаква шанса да се плућа сама опораве од АРДС-а.
Ожиљци и оштећења имунолошког система значили су да је у овом случају трансплантација плућа била апсолутно неопходна.
"Уобичајено, оваква трансплантација је резервисана за пацијенте са хроничним стањима попут интерстицијске болести плућа или цистичне фиброзе.
"Тренутно се сматра да, ако неко добије тежак АРДС, треба га само одржавати у животу и на крају ће се плућа опоравити", каже Бхарат.
Ово је приступ који би убудуће могао поново да се користи како би се спасло више живота.
Иако је израда ТАЛ система попут овог тренутно могућа само у специјализованим центрима, Бхарат се нада да би иновације примијењене овдје могле у будућности да буду уграђене у стандардне медицинске уређаје.
Иако се двострука трансплантација плућа у оваквом сценарију раније сматрала немогућом, сада знамо да може да се изведе и да буде успјешна, као и да би могла да представља опцију у будућим случајевима, иако и даље зависи од правовременог приступа донираним плућима.
"У мојој пракси млади пацијенти умиру готово сваке недјеље јер нико није схватио да је трансплантација била опција", каже Бхарат.
