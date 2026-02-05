Logo
Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Извор:

АТВ

05.02.2026

07:23

Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје
Фото: АТВ

Због најављених радова сутра ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Дијелови улица Петра Прерадовића и Тараса Шевченка струје неће имати од 09:00 д0 10:00 часова.

Од 9 до 14 часова без струје остају дијелови улица Трла, Жарка Згињанина, Давида Штпца, Лесковачка, Наталије Јовић и Фрушкогорска, док дио насеља Кримне струје неће имати од 09:30 до 14:30.

