Ове бањалучке улице неће имати струје

Извор:
АТВ
04.02.2026
07:02
Коментари:0
Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електропривреде.
Дио насеља Драгочај остаје без струје од 09:00 до 13:00 часова.
Струје неће имати дио насеља Крупа на Врбасу (Рацуне) од 09:00 до 15:00 часова.
Без струје ће од 09:00 до 14:00 часова бити дијелови улица Трла, Жарка Згоњанина, Давида Штрпца, Лесковачка, Наталије Јовић, Фрушкогорска, Милана Цвијетића и Ивана Фрање Јукића бр. 3.
Кошарка
11 ч0
Република Српска
11 ч0
Свијет
12 ч0
Република Српска
12 ч0
Бања Лука
22 ч0
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
1 д0
Најновије
Најчитаније
10
51
10
51
10
51
10
50
10
48
Тренутно на програму