Ове бањалучке улице неће имати струје

Извор:

АТВ

04.02.2026

07:02

Ове бањалучке улице неће имати струје
Фото: АТВ

Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електропривреде.

Дио насеља Драгочај остаје без струје од 09:00 до 13:00 часова.

Струје неће имати дио насеља Крупа на Врбасу (Рацуне) од 09:00 до 15:00 часова.

Без струје ће од 09:00 до 14:00 часова бити дијелови улица Трла, Жарка Згоњанина, Давида Штрпца, Лесковачка, Наталије Јовић, Фрушкогорска, Милана Цвијетића и Ивана Фрање Јукића бр. 3.

Тагови:

Бањалука

struja

isključenja struje

