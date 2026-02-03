Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

03.02.2026
Шведска сутра, 4. фебруара, обиљежава годишњицу најсмртоносније масовне пуцњаве у историји земље када је нападач Рикард Андресон убио 10 особа у центру за образовање одраслих у граду Еребро.
Аднан Имшировић, поријеклом из БиХ, тада је био на ивици да искрвари испред кампуса Рисбергска. Марва Карканави му је зауставила крварење помоћу једне мараме – и Аднан је преживио. Годину дана касније срели су се први пут.
„Рекао ми је да је своју ћерку назвао по мени. Тада сам заплакала“, каже Марва кроз осмјех.
Аднан Имшировић био је један од шесторо људи рањених ватреним оружјем на кампусу Рисбергска. У једном виралном снимку види се како Марва покушава да му спасе живот док он без свијести лежи на паркингу кампуса.
„Те ријечи ми и даље одзвањају у глави, када Марва дозива да јој помогну „помоћ, помоћ“. Њену крваву одјећу не могу да избришем из сјећања. Све се враћа сада пред годишњицу“, каже Аднан, који не жели да даје интервју пред камером.
Када је СВТ прије годину дана разговарао са Марвом, она је рекла да је своју одјећу прала више пута да би уклонила крваве мрље. Сада ју је бацила.
„Није било могуће задржати је, а да ме не подсјећа на тај дан", преносе Независне.
И Аднан и Марва осјећају да је остатак свијета наставио даље, док су они погођени и даље живе са страхом. Сама Марва има проблем са великим скуповима људи.
„Скенирам свако лице да запамтим како неко изгледа у случају да се нешто догоди. Такође обраћам пажњу на људе са торбама“, каже Марва.
Аднан се сјети тог дана сваки пут када погледа своје ожиљке, али и на другу шансу коју је добио захваљујући Марви.
„Како се захвалити некоме ко ти је спасио живот? Та мисао је била тешка, осјећао сам велику кривицу. Али наше породице су се среле и то је био лијеп сусрет. Она је дивна особа“, каже Аднан.
Шта те је навело да своју ћерку назовеш по њој?
„Нисам то планирао. Моја супруга је требало да се породи и њено име ми се појавило у глави, а убрзо након тога смо отишли у болницу. Ми обично кажемо „судбина“ у Босни, мислим да је то било предодређено.“
Подсјетимо, тог 4. фебруара наоружани нападач Рикард Андерсон (35) ушао је у Институт за образовање у шведском граду Еребро и отворио ватру и убио 10 особа. Међу жртвама овог суманутог убице била је и Селме Хукић, рођена Тузланка која је тада трагично страдала у граду у који је дошла са надом и сновима о бољој будућности.
