Убијен Гадафијев син

03.02.2026
Саиф ел Ислам Гадафи, син бившег либијског лидера Моамера Гадафија, убијен је, потврдио је у уторак извор близак породици за РТ.
Абдулах Осман, који је наводно обављао функцију савјетника и шефа кабинета Саифа ал-Ислама, потврдио је смрт након оружаног сукоба с милицијом, према наводима новинара који извјештава из конфликтних зона, Левента Кемала. Велике медијске куће нису независно потврдиле ове извјештаје.
Ове тврдње изазвале су ограничене реакције на друштвеним мрежама, при чему су поједини корисници изразили забринутост због могућих посљедица по нестабилну политичку ситуацију у Либији.
Нису објављене информације о локацији нити о конкретним околностима наводне конфронтације. Либија је посљедњих година суочена с учесталим насиљем милиција, посебно у Триполију, гдје оружане групе контролишу дијелове територије у оквиру подијељене структуре власти у земљи.
444. бригада, коју предводи Махмуд Хамза, повезана је с Владом националног јединства, коју признају Уједињене нације, на чијем је челу премијер Абдул Хамид Дбеиба. Та група је била укључена у сукоб у мају 2025. године, повезан с убиством лидера Управе за подршку стабилности Абделганија ал-Киклија, у којем је у Триполију погинуло најмање шест особа.
Иако је Саиф ал-Ислам добро познат у сјеверноафричкој земљи, посебно по својој улози у обликовању политике прије 2011. године, његов јавни профил је посљедњих година у знатној мјери изблиједио.
Године 2015. либијски суд је у одсуству изрекао смртну казну Саифу ал-Исламу због гушења мирних протеста током револуције 2011. године, којом је окончана владавина његовог оца.
Међународни кривични суд га је такође привремено оптужио за наводне злочине против човјечности, а његови адвокати нису успјели да оспоре тај случај.
Саиф ал-Ислам се 2021. године регистровао као предсједнички кандидат за изборе заказане за децембар, који су на крају пропали због политичког застоја.
