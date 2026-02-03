Снијег паралисао аеродром у Франкфурту, отказане десетине летова

03.02.2026
19:02
Коментари:0
Њемачки аеродром у Франкфурту данас (3. фебруара) је привремено обуставио летове на више од сат времена након што су обилне падавине прекриле писте снијегом.
Операције су заустављене око 15 часова по локалном времену, а у том периоду није било ни полијетања ни слијетања због нагомиланог снијега на пистама, објавио је оператер аеродрома Фрапорт АГ.
Према подацима Фрапорта, најмање 67 од укупно 922 планирана лета за тај дан је отказано, док је десетак авиона преусмјерено на аеродром у Штутгарту, преноси Танјуг.
Писте су поново отворене око 16.15 часова, али су из Фрапорта упозорили да се и даље могу очекивати кашњења у саобраћају.
Путницима је савјетовано да се о статусу својих летова информишу код авиокомпанија.
