Logo
Large banner

Снијег паралисао аеродром у Франкфурту, отказане десетине летова

03.02.2026

19:02

Коментари:

0
Снијег паралисао аеродром у Франкфурту, отказане десетине летова
Фото: Youtube

Њемачки аеродром у Франкфурту данас (3. фебруара) је привремено обуставио летове на више од сат времена након што су обилне падавине прекриле писте снијегом.

Операције су заустављене око 15 часова по локалном времену, а у том периоду није било ни полијетања ни слијетања због нагомиланог снијега на пистама, објавио је оператер аеродрома Фрапорт АГ.

Према подацима Фрапорта, најмање 67 од укупно 922 планирана лета за тај дан је отказано, док је десетак авиона преусмјерено на аеродром у Штутгарту, преноси Тан‌југ.

Писте су поново отворене око 16.15 часова, али су из Фрапорта упозорили да се и даље могу очекивати кашњења у саобраћају.

Путницима је савјетовано да се о статусу својих летова информишу код авиокомпанија.

Подијели:

Тагови:

Frankfurt

Снијег

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

УСС Абрахам Линколн носач авиона

Свијет

САД обориле иранску летјелицу која се приближавала носачу УСС Абрахам Линколн

5 ч

0
Уклоњено хиљаде Епстајнових докумената након што су откривени идентитети жртава

Свијет

Уклоњено хиљаде Епстајнових докумената након што су откривени идентитети жртава

6 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Снажан земљотрес погодио Мјанмар

6 ч

0
Њемачки градови паралисани због масовног штрајка

Свијет

Њемачки градови паралисани због масовног штрајка

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner