Уклоњено хиљаде Епстајнових докумената након што су откривени идентитети жртава

Извор:
Индекс
03.02.2026
18:16
Коментари:0
Америчко Министарство правосуђа уклонило је са интернетских страница хиљаде докумената повезаних са Џефријем Епстином након што су жртве упозориле да су у објављеним материјалима компромитовани њихови идентитети.
Адвокати који заступају Епстинове жртве навели су да је изостанак цензурисања осјетљивих дијелова докумената „окренуо животе наглавачке“ за готово 100 преживјелих. У објављеним материјалима нашли су се имејл-адресе, као и голе фотографије на којима се могу препознати имена и лица потенцијалних жртава.
Жртве су у заједничкој изјави објаву докумената назвале „скандалозном“ и поручиле да не би смјеле бити „именоване, изложене јавном сецирању и поновно трауматизоване“.
Министарство правосуђа саопштило је да је уклонило све спорне датотеке и да су пропусти посљедица „техничке или људске грешке“. У допису достављеном савезном судији у понедјељак наведено је:
„Сви документи за које су жртве или њихови адвокати затражили уклањање до синоћ су уклоњени.“
Додали су да и даље разматрају нове захтјеве, као и да провјеравају да ли постоје још документи које је потребно додатно цензурисати. Такође су навели да је уклоњен и „значајан број“ докумената које је Министарство самостално идентификовало као проблематичне.
Према условима објаве, која је услиједила након што су оба дома Конгреса изгласала мјеру којом се Министарство обавезује на објављивање Епстинових докумената, савезна влада била је дужна да уклони све податке који би могли довести до идентификације жртава.
Још у петак, двоје адвоката који заступају жртве затражило је од савезног судије у Њујорку да наложи уклањање интернетске странице на којој су документи објављени, назвавши објаву „најгорим појединачним кршењем приватности жртава у историји Сједињених Америчких Држава у једном дану“.
Адвокати Британи Хендерсон и Бред Едвардс упозорили су да је ријеч о „развијајућој ванредној ситуацији која захтијева хитну судску интервенцију“, јер Министарство „у хиљадама случајева није уклонило имена жртава и друге личне податке“.
Неколико Епстинових жртава доставило је суду личне изјаве. Једна је објаву докумената описала као „животно угрожавајућу“, док је друга навела да је добила пријетње смрћу након што су објављени њени приватни банковни подаци.
Говорећи за Би-Би-Си, Епстинова жртва Ани Фармер рекла је:
„Тешко је уопште се усредсредити на нове информације које су изашле на видјело због размјера штете коју је Министарство правосуђа нанијело излажући преживјеле на овај начин.“
Још једна жртва, Лиса Филипс, поручила је да су многе преживјеле жртве „изузетно незадовољне исходом“ објаве докумената.
„Министарство правосуђа прекршило је сва три наша захтјева. Прво, многи документи још увијек нису објављени. Друго, рок за објаву одавно је прошао. И треће, објављена су имена бројних преживјелих“, навела је она.
„Имамо осјећај да се с нама играју, али нећемо престати да се боримо“, додала је.
Адвокатица за права жена Глорија Олред, која је заступала многе Епстинове жртве, раније је за Би-Би-Си изјавила да су у најновијој објави откривена имена бројних жртава, укључујући и оне које никада раније нису јавно идентификоване.
„У неким случајевима имена су прецртана, али се и даље могу прочитати. У другим случајевима приказане су фотографије жртава — особа које никада нису дале јавни интервју нити су икада јавно објавиле своје име“, упозорила је Олред.
Министарство правосуђа од прошле године објављује милионе докумената повезаних са Епстином, након што је закон то наложио. Само у петак објављено је три милиона страница, 180.000 фотографија и 2.000 видеозаписа.
Ова објава услиједила је шест седмица након што је Министарство пропустило законски рок, уведен под притиском обје странке у Конгресу и потписан од предсједника САД Доналда Трампа, којим је наложено да сви документи повезани са Епстином буду доступни јавности.
Џефри Епстин умро је у затворској ћелији у Њујорку 10. августа 2019. године, док је чекао суђење по оптужбама за трговину људима у сврху сексуалног искориштавања.
(Индекс)
Свијет
7 ч0
Свијет
7 ч0
Свијет
8 ч0
Свијет
9 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Тренутно на програму