Огласила се Сана Алајмовић због повезивања са Епстајном

Име Сане Алајмовић, бошњакиње с адресом у Шведској, појавило се међу милиона досјеа који се односе на сексуалном преступника Џефрија Епстајна, који су објављени на страници Министарства правде САД.
Тим поводом Аваз је контактирао Сану Алајмовић и она је појаснила у којем контексту су настеле наведене поруке.
"Моје име се појављује у јавно доступним документима (тзв. Jeffrey Epstein files) искључиво у контексту мојих професионалних активности од прије више од десет година. Ово спомињање не представља оптужбу нити указује на било какво незаконито, непримјерено или етички спорно поступање с моје стране. У наведеном периоду радила сам као ПР и пројект менаџерица, била сам сарадница угледне конференције Swedish American Life Science Summit као и Фондацију која стипендира младе научнике у оквиру Stocholm School of Economic. У том својству била сам укључена у организацију међународних конференција и стручних догађаја у области научне и академске сарадње између Шведске и Сједињених Америчких Држава" рекла је Алајмовић за "Аваз".
Ово је Сана Алајмовић из Епстајнових фајлова: О жени из БиХ се годинама пише
Каже да у оквиру уобичајене и стандардне организацијске праксе за такве догађаје, прикупљали су службене биографије (ЦВ-еве) и службене фотографије говорника и учесника, искључиво у сврху планирања програма, израде брошура, комуникације и техничке документације конференција.
"Један од мојих административних задатака односио се на логистичке припреме и разматрање могуће посјете Џефрија Епстајна конференцији планираној 2012. године. У том периоду био је јавно познат као финансијер с академским и филантропским везама. До наведене посјете никада није дошло, нити се икакав састанак икада десио. У јавности се цитира и мој и-мејл у којем се помињу фотографије и године учесница. Сматрам важним појаснити контекст који се у појединим тумачењима намјерно игнорише. Прилози наведени у том и-мејлу били су радне биографије (ЦВ-еви), што је јасно видљиво из самих назива фајлова. Фотографије су биле стандардне службене хедшот фотографије намијењене листи гостију, како би се донатори и ментори могли унапријед упознати с учесницама и припремити за разговоре", казала је Алајмовић за "Аваз".
Говорећи о распону година од 23 до 28, појашњава да се односио искључиво на демографску структуру групе.
"Радило се о дипломираним економистима и младим професионалним женама на почетку каријере, а не о дјеци. То је била циљна група за програме менторства, професионалног умрежавања и стипендирања младих лидера. И-мејл је послат у оквиру редовне службене комуникације, уз знање и у копији (Cc) оснивачице фондације, што додатно потврђује да се радило о транспарентној, институционалној комуникацији везаној за Young Professionals догађај, а не о било каквој приватној, скривеној или нечасној активности. Управо због потпуне транспарентности, немам никакав разлог да се садржај тог и-мејла прикрива. Нисам имала никакав лични однос с Џефријем Епстајном, нити је постојала икаква даљња комуникација или сарадња прије или након тог периода. Моја укљученост била је искључиво професионалне и административне природе и у потпуности ограничена на наведени контекст. Током ограниченог времена мог ангажмана на овом пројекту, нисам видјела нити чула било шта непримјерено. Никада нисам била предмет било какве истраге, нити сам на било који начин повезана с незаконитим или неетичким активностима. Ове чињенице су јасне и недвосмислене", казала је Алајмовић за "Аваз".
