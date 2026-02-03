Logo
Ужас: Ученик убо ножем наставницу у школи!

Извор:

СРНА

03.02.2026

16:22

Коментари:

0
Ужас: Ученик убо ножем наставницу у школи!
Фото: АТВ

Наставница основне школе у француској комуни Санари-сур-Мер животно је угрожена након што ју је ученик убо ножем у учионици, саопштио је француски министар образовања Едуар Жефре.

Он је на "Иксу" написао да ће се смјеста упутити ка мјесту напада.

Позивајући се на локалне надлежне органе у департману Вар, телевизија БФМТВ објавила је да је шездесетогодишњу наставницу напао четрнаестогодишњи ученик.

У извјештају се наводи да је ученик приведен.

За сада није познато зашто је ученик напао наставницу.

Тагови:

убо ножем наставницу

Школа

