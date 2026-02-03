Logo
ЕУ се огласила поводом спомињања Лајчака у списима Џефрија Епстајна

03.02.2026

16:15

ЕУ се огласила поводом спомињања Лајчака у списима Џефрија Епстајна

Портпаролка Европске комисије Анита Хипер изјавила је данас да канцеларија високог представника Европске уније за спољну политику и безбједност посредује дијалогу Београда и Приштине и тај процес је под сталним надзором држава ЕУ, па бивши изасланик ЕУ Мирослав Лајчак, који се помиње у Епстајновим документима, није могао компромитовати процес.

Одговарајући на питање да ли је помињање некадашњег посредника у дијалогу у име ЕУ Мирослава Лајчака у документима повезаним са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстајном, могао компромитовати дијалог о нормализацији, Анита Хипер је објаснила да се тај процес од 2011. године води између заинтересованих страна, уз посредовање ЕУ и под надзором држава чланица.

Она је подсетила да је Лајчаков мандат истекао у јануару 2025. године, а он је сада поднио оставку на дужност савјетника за националну безбједност словачког премијера.

И комесар ЕУ поменут у Епстајновим документима

Поводом помињања европског комесара Мароша Шевчовича у “Епстајновим документима”, на редовној конференцији за новинаре Европске комисије у Бриселу прочитана је његова изјава.

– Никада нисам имао ни директну, нити индиректну комуникацију са Епстајном, нити сам икада дао сагласност или знао да ће се моје име помињати у комуникацији са њим. Ако је то урадио Мирослав Лајчак, урађено је без мог знања и сагласности. Ако је помињао моје име, то је чинио из својих разлога и са тим немам ништа – навео је Шефчович у изјави, коју је прочитао портпарол Комисије Балаш Ујвари, пише Фонет.

– Никад ни нико није затражио састанак или контакт са Епстајном, ни он, нити Лајчак – наведено је у изјави европског комесара, који додаје да је “запањен” тиме што је његово име коришћено без његовог знања и сагласности.

