Орбан: Бриселске бирократе неће одлучивати ко може да уђе у Мађарску

Извор:
СРНА
03.02.2026
15:38
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да бриселске бирократе неће одлучивати о томе ко може да уђе у Мађарску, а ко не.
- Ово је наша земља, наша домовина и нећемо попустити. Искључиво Мађари одлучују о томе ко може да уђе и остане у земљи - истакао је Орбан на мрежи Икс.
Он је подсјетио да су била времена када су се други уплитали у процес доношења одлука у Мађарској, али да се то није добро завршило.
Орбан је додао да Мађарска сада плаћу новчану казну ЕУ због своје политике.
- Међутим, у наредним преговорима о буџету у априлу, након избора, ја ћу тај новац вратити - закључио је Орбан.
They can try to punish us with fines, but Brusselian bureaucrats will not decide who enters Hungary. That right belongs to Hungarians alone. This is our country, our home, and we will stand our ground. 🇭🇺 pic.twitter.com/zKECNuv0dZ— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 3, 2026
