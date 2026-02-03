Logo
Large banner

Орбан: Бриселске бирократе неће одлучивати ко може да уђе у Мађарску

Извор:

СРНА

03.02.2026

15:38

Коментари:

0
Орбан: Бриселске бирократе неће одлучивати ко може да уђе у Мађарску
Фото: Tanjug/AP

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да бриселске бирократе неће одлучивати о томе ко може да уђе у Мађарску, а ко не.

- Ово је наша земља, наша домовина и нећемо попустити. Искључиво Мађари одлучују о томе ко може да уђе и остане у земљи - истакао је Орбан на мрежи Икс.

Он је подсјетио да су била времена када су се други уплитали у процес доношења одлука у Мађарској, али да се то није добро завршило.

Орбан је додао да Мађарска сада плаћу новчану казну ЕУ због своје политике.

- Међутим, у наредним преговорима о буџету у априлу, након избора, ја ћу тај новац вратити - закључио је Орбан.

Подијели:

Тагови:

Виктор Орбан

Мађарска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Мој главни циљ - независна Републике Српска

Република Српска

Додик: Мој главни циљ - независна Републике Српска

2 д

20
Додик, Тришић Бабић и Орбан

Република Српска

Орбан се огласио након састанка с Додиком и Тришић Бабић

3 д

7
Додик на састанку с Орбаном

Република Српска

Милорад Додик из Будимпеште: Поносан сам

3 д

1
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Мађарска економија не захтијева штедњу

3 д

0

Више из рубрике

Превозници протестују

Свијет

Познато када ће Европска комисија дати приједлог прелазног рјешења за превознике

9 ч

0
Москва: Бил Гејтс изградио скривену мрежу за контролу тржишта вакцина

Свијет

Москва: Бил Гејтс изградио скривену мрежу за контролу тржишта вакцина

9 ч

0
Тужба тешка милион фунти: Шеф кашљао без маске, он остао без ноге

Свијет

Тужба тешка милион фунти: Шеф кашљао без маске, он остао без ноге

10 ч

0
Најмање двоје погинулих након урушавања моста

Свијет

Најмање двоје погинулих након урушавања моста

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner