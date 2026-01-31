Орбан се огласио након састанка с Додиком и Тришић Бабић

Извор:
31.01.2026
Мађарски премијер Виктор Орбан истакао је након састанка са вршиоцем дужности предсједника Републике Српске Аном Тришић Бабић и предсједником СНСД-а Милорадом Додиком да му је увијек задовољством да разговара са пријатељима.
"Увијек је задовољство наставити разговор са пријатељима", написао је Орбан на "Иксу", уз објављене фотографије са састанка у Будимпешти.
🤝 Met with former President @MiloradDodik and Ana Trišić-Babić, President of Republika Srpska, in Budapest. Always a pleasure to continue discussions with friends. pic.twitter.com/0OvYUIsLLo— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 31, 2026
