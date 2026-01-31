Logo
Орбан се огласио након састанка с Додиком и Тришић Бабић

31.01.2026

18:42

Додик, Тришић Бабић и Орбан
Фото: Виктор Орбан

Мађарски премијер Виктор Орбан истакао је након састанка са вршиоцем дужности предсједника Републике Српске Аном Тришић Бабић и предсједником СНСД-а Милорадом Додиком да му је увијек задовољством да разговара са пријатељима.

"Увијек је задовољство наставити разговор са пријатељима", написао је Орбан на "Иксу", уз објављене фотографије са састанка у Будимпешти.

Виктор Орбан

Милорад Додик

Ana Trišić Babić

