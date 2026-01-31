Почела Светосавска академија у Будимпешти, присуствују Тришић Бабић и Додик

Извор:
31.01.2026
У Будимпешти је почела Светосавска академија - централна прослава српске заједнице у Мађарској којој присуствују вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и лидер СНСД-а Милорад Додик.
Академија је почела интонирањем химни Републике Српске, Србије и Мађарске, а организатор догађаја је Самоуправа Срба у Мађарској у сарадњи са Епархијом будимском.
На Светосавској академији, којој присуствују високи званичници мађарске Владе, као и око 150 других званица, међу којима и министар унутрашњих послова Српске Жељко Будимир, Додику ће бити додијељено одликовање - Орден "Самоуправе Срба у Мађарској за заслуге за српски народ" за вишедеценијску, несебичну помоћ и подршку српској заједници у Мађарској.
У кнежевини Србији 14. јануара 1840. године за школску славу је проглашен Савиндан, празник у спомен на великог српског просветитеља и заштитника школства Светог Саву, оца српске државотворности, првог српског архиепископа, утемељивача српске дипломатије, књижевности, законодавства, здравства.
Прва прослава Светог Саве као школског патрона одржана је 1812. године у Земуну, одакле се брзо проширила у свим крајевима где живе Срби, а химна Светом Сави први пут је изведена 1839. године у Сегедину.
Савиндан се у српској заједници у Мађарској обиљежавао и за вријеме комунизма, а централни значај дана Светог Саве враћен је након промјене друштвеног уређења и оснивања самосталног српског школског система у Мађарској.
Ове године у оквиру манифестације Сезона српско-мађарске културе, захваљујући несебичној подршци мађарске владе, Светосавска академија и Светосавски бал одржаће се на једном од најрепрезентативнијих локација у Будимпешти - Концертној дворани Вигадо.
