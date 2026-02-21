Logo
Large banner

Изболи младића (27) ножем, тројица у бјекству, полиција покренула потрагу

Извор:

Телеграф

21.02.2026

09:41

Коментари:

0
Изболи младића (27) ножем, тројица у бјекству, полиција покренула потрагу
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Београђанин Д. С. (27) примљен је ноћас у болницу са више убодних рана након драматичног сукоба у насељу Борча. Он тврди да су га тројица непознатих мушкараца напала након краће свађе.

Становнике Борче ноћас је узнемирио нови инцидент у којем је рањен младић Д. С.. Према информацијама до којих су медији дошли, напад се догодио на улици, а жртва је пуком срећом прошла без тежих посљедица.

Избоден у ноге, али избјегао операцију

Иако је вијест о убадању брзо прострујала насељем, прве информације из болнице указују на то да младић није животно угрожен.

Д. С. је задобио два до три убода у предјелу ногу. Срећом, сечиво није захватило артерије, па хируршка интервенција није била неопходна. Ране су му саниране и он је пуштен на даље кућно лијечење.

Он тврди да су му тројица њему потпуно непознатих мушкараца препречила пут. Након вербалног конфликта и краће свађе, насрнули су на њега, а један од њих је потегао нож.

Полиција "чешља" Борчу

Након напада, тројица осумњичених су се разбјежала кроз мрачне улице овог насеља. Полиција је одмах по пријави изашла на терен и обавила увиђај.

"Жртва упорно понавља да нападаче не познаје и да је до сукоба дошло спонтано. Ипак, инспектори проверавају да ли у Борчи постоје сигурносне камере које су забиљежиле кретање ове тројице младића прије и након инцидента", наводи извор близак истрази.

Страх међу станарима

Ово није први пут да се у Борчи дешавају овакви обрачуни, па су станари околних зграда забринути за безбједност. Полиција наставља рад на идентификацији и проналаску тројице нападача који су, према тврдњама Д. С., учествовали у овом крвавом пиру.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови :

Избоден мушкарац

Борча

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хорор на ЗОИ, једна од најгорих повреда икада: Клизачица умало остала без ока, лежала у локви крви

Остали спортови

Хорор на ЗОИ, једна од најгорих повреда икада: Клизачица умало остала без ока, лежала у локви крви

1 ч

0
Појавио се смртоносни вирус: Усмртио најмање 72 тигра

Свијет

Појавио се смртоносни вирус: Усмртио најмање 72 тигра

1 ч

0
Украјина напала далеко иза границе: Једанаест људи повријеђено

Свијет

Украјина напала далеко иза границе: Једанаест људи повријеђено

2 ч

0
Огласили се из МУП-а: Мушкарац рањен након што је пуцао на полицију

Хроника

Огласили се из МУП-а: Мушкарац рањен након што је пуцао на полицију

2 ч

0

Више из рубрике

Министарство препоручује: Грађани Србије да напусте Иран

Србија

Министарство препоручује: Грађани Србије да напусте Иран

2 ч

0
Продужена лиценца НИС-у за рад до 20. марта

Србија

Продужена лиценца НИС-у за рад до 20. марта

15 ч

0
Ништа им није свето: Обијена црква у Добротину код Липљана

Србија

Ништа им није свето: Обијена црква у Добротину код Липљана

21 ч

0
Комбијем превозио дјецу, па направио 11 прекршаја

Србија

Комбијем превозио дјецу, па направио 11 прекршаја

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

00

Језиво: Бивши британски принц Ендру осумњичен да је посматрао мучење дјевојчице!

10

56

Несвакидашња интервенција у Бањалуци: Ватрогасци скидали патике са кабла

10

45

Тежак удес, саобраћај обустављен, има повријеђених

10

35

Преминуо малишан (2) који је добио срце које није смјело бити пресађено: Родитељи траже одговоре

10

22

До краја фебруара стиже новац за четири знака хороскопа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner