Изболи младића (27) ножем, тројица у бјекству, полиција покренула потрагу

Београђанин Д. С. (27) примљен је ноћас у болницу са више убодних рана након драматичног сукоба у насељу Борча. Он тврди да су га тројица непознатих мушкараца напала након краће свађе.
Становнике Борче ноћас је узнемирио нови инцидент у којем је рањен младић Д. С.. Према информацијама до којих су медији дошли, напад се догодио на улици, а жртва је пуком срећом прошла без тежих посљедица.
Иако је вијест о убадању брзо прострујала насељем, прве информације из болнице указују на то да младић није животно угрожен.
Д. С. је задобио два до три убода у предјелу ногу. Срећом, сечиво није захватило артерије, па хируршка интервенција није била неопходна. Ране су му саниране и он је пуштен на даље кућно лијечење.
Он тврди да су му тројица њему потпуно непознатих мушкараца препречила пут. Након вербалног конфликта и краће свађе, насрнули су на њега, а један од њих је потегао нож.
Након напада, тројица осумњичених су се разбјежала кроз мрачне улице овог насеља. Полиција је одмах по пријави изашла на терен и обавила увиђај.
"Жртва упорно понавља да нападаче не познаје и да је до сукоба дошло спонтано. Ипак, инспектори проверавају да ли у Борчи постоје сигурносне камере које су забиљежиле кретање ове тројице младића прије и након инцидента", наводи извор близак истрази.
Ово није први пут да се у Борчи дешавају овакви обрачуни, па су станари околних зграда забринути за безбједност. Полиција наставља рад на идентификацији и проналаску тројице нападача који су, према тврдњама Д. С., учествовали у овом крвавом пиру.
