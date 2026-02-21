Појавио се смртоносни вирус: Усмртио најмање 72 тигра

21.02.2026
09:24

Смртоносни вирус и бактеријска инфекција усмртили су најмање 72 тигра у приватном парку за животиње на сјеверу Тајланда у посљедњих неколико седмица, саопштила је Канцеларија за сточарство у мјесту Чанг Мај.
У саопштењу се наводи да је тестирањем откривен високо заразни вирус псеће куге, као и бактерије које погађају респираторни систем.
"Када се тигрови разболе, то је теже открити него код животиња попут мачака или паса. Док смо схватили да су болесни, већ је било прекасно", рекао је локалним медијима Сомчуан Ратанамункланон, директор националног одјељења за сточарство.
Парк "Краљевство тигрова", у којем су животиње угинуле, није одговорио на захтјев агенције АФП за коментар.
На веб-страници парка оглашава се могућност за посјетиоце да додирну велике мачке и фотографишу се с њима.
"Ови тигрови су угинули онако како су живјели - у биједи, страху и затворени", саопштила је организација за права животиња ПЕТА Азија.
Група је додала да би трагедије попут ове биле далеко мање вјероватне ако би туристи заобилазили оваква мјеста, због чега би она брзо постала неисплатива.
