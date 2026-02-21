Logo
Large banner

Појавио се смртоносни вирус: Усмртио најмање 72 тигра

21.02.2026

09:24

Коментари:

0
Појавио се смртоносни вирус: Усмртио најмање 72 тигра
Фото: Unsplash

Смртоносни вирус и бактеријска инфекција усмртили су најмање 72 тигра у приватном парку за животиње на сјеверу Тајланда у посљедњих неколико седмица, саопштила је Канцеларија за сточарство у мјесту Чанг Мај.

У саопштењу се наводи да је тестирањем откривен високо заразни вирус псеће куге, као и бактерије које погађају респираторни систем.

"Када се тигрови разболе, то је теже открити него код животиња попут мачака или паса. Док смо схватили да су болесни, већ је било прекасно", рекао је локалним медијима Сомчуан Ратанамункланон, директор националног одјељења за сточарство.

Парк "Краљевство тигрова", у којем су животиње угинуле, није одговорио на захтјев агенције АФП за коментар.

На веб-страници парка оглашава се могућност за посјетиоце да додирну велике мачке и фотографишу се с њима.

"Ови тигрови су угинули онако како су живјели - у биједи, страху и затворени", саопштила је организација за права животиња ПЕТА Азија.

Група је додала да би трагедије попут ове биле далеко мање вјероватне ако би туристи заобилазили оваква мјеста, због чега би она брзо постала неисплатива.

Подијели:

Тагови :

Tigar

virus

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласили се из МУП-а: Мушкарац рањен након што је пуцао на полицију

Хроника

Огласили се из МУП-а: Мушкарац рањен након што је пуцао на полицију

2 ч

0
У понедјељак почиње Васкршњи пост: Ево чега се вјерници требају обавезно придржавати

Друштво

У понедјељак почиње Васкршњи пост: Ево чега се вјерници требају обавезно придржавати

2 ч

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Свијет

Трамп добио приједлоге; "Атентат на Хамнеија?"

2 ч

0
Беба новорођенче

Друштво

Прелијепе вијести: У Српској рођене 33 бебе

2 ч

0

Више из рубрике

Украјина напала далеко иза границе: Једанаест људи повријеђено

Свијет

Украјина напала далеко иза границе: Једанаест људи повријеђено

2 ч

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Свијет

Трамп добио приједлоге; "Атентат на Хамнеија?"

2 ч

0
Америчка војска напала брод, три особе убијене

Свијет

Америчка војска напала брод, три особе убијене

2 ч

0
Трамп: За Иран је боље да преговара о фер споразуму

Свијет

Трамп: За Иран је боље да преговара о фер споразуму

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

00

Језиво: Бивши британски принц Ендру осумњичен да је посматрао мучење дјевојчице!

10

56

Несвакидашња интервенција у Бањалуци: Ватрогасци скидали патике са кабла

10

45

Тежак удес, саобраћај обустављен, има повријеђених

10

35

Преминуо малишан (2) који је добио срце које није смјело бити пресађено: Родитељи траже одговоре

10

22

До краја фебруара стиже новац за четири знака хороскопа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner