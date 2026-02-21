Logo
Америчка војска напала брод, три особе убијене

21.02.2026

08:19

Америчка војска напала брод, три особе убијене
Фото: X

Америчка војска објавила је да је погодила брод у источном Пацифику, при чему су убијена три мушкарца.

Администрација америчког предсједника Доналда Трампа похвалила се успјехом у уништавању бродова за које се сумња да су укључени у трговину дрогом у том подручју.

Војска је у објави на мрежи Икс навела да је брод „био укључен у операције трговине наркотицима“.

Крајем прошле године, америчка војска приближила се бројци од стотину убијених особа које су, према њиховим наводима, кријумчариле дрогу пловним путевима, док су се напади на бродове донекле проредили током 2026. године.

Pacifik

Америка

