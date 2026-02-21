Министарство препоручује: Грађани Србије да напусте Иран

Извор:
СРНА
21.02.2026
08:14
Коментари:0
Министарство спољних послова Србије препоручило је свим грађанима Србије да што прије напусте Иран због ризика од погоршања безбједносне ситуације у тој земљи.
- Због повећаних тензија и ризика од погоршања безбедносне ситуације, свим грађанима Србије који се налазе у Ирану препоручује се да што пре напусте земљу - наводи се у саопштењу.
Бијела кућа упозорила је Иран да би било "мудро" да постигне споразум са Сједињеним Државама, док је амерички предсједник Доналд Трамп поново наговијестио могућност војне акције.
Посредни преговори о иранском нуклеарном програму делегација Сједињених Држава и Ирана, на којима се тражи дипломатско рјешење, одржани су 17. фебруара у Женеви.
