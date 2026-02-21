Logo
Large banner

Министарство препоручује: Грађани Србије да напусте Иран

Извор:

СРНА

21.02.2026

08:14

Коментари:

0
Министарство препоручује: Грађани Србије да напусте Иран
Фото: Tanjug / AP / Seaman Daniel Kimmelman

Министарство спољних послова Србије препоручило је свим грађанима Србије да што прије напусте Иран због ризика од погоршања безбједносне ситуације у тој земљи.

- Због повећаних тензија и ризика од погоршања безбедносне ситуације, свим грађанима Србије који се налазе у Ирану препоручује се да што пре напусте земљу - наводи се у саопштењу.

Бијела кућа упозорила је Иран да би било "мудро" да постигне споразум са Сједињеним Државама, док је амерички предсједник Доналд Трамп поново наговијестио могућност војне акције.

Посредни преговори о иранском нуклеарном програму делегација Сједињених Држава и Ирана, на којима се тражи дипломатско рјешење, одржани су 17. фебруара у Женеви.

Подијели:

Тагови :

Иран

Србија

Америка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп: За Иран је боље да преговара о фер споразуму

Свијет

Трамп: За Иран је боље да преговара о фер споразуму

12 ч

0
amerika napala iran

Свијет

Планови за напад на Иран ушли у завршну фазу

14 ч

0
Војни авион

Свијет

Срушио се војни авион, има мртвих

1 д

0
Носач авиона Абрахам Линколн

Свијет

Рат на помолу: САД на Блиски исток послале највећу војну силу од инвазије на Ирак 2003. године

1 д

0

Више из рубрике

Продужена лиценца НИС-у за рад до 20. марта

Србија

Продужена лиценца НИС-у за рад до 20. марта

15 ч

0
Ништа им није свето: Обијена црква у Добротину код Липљана

Србија

Ништа им није свето: Обијена црква у Добротину код Липљана

21 ч

0
Комбијем превозио дјецу, па направио 11 прекршаја

Србија

Комбијем превозио дјецу, па направио 11 прекршаја

22 ч

0
Преваранти користе дјецу да би дошли до пара: Све почиње са једном поруком

Србија

Преваранти користе дјецу да би дошли до пара: Све почиње са једном поруком

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

00

Језиво: Бивши британски принц Ендру осумњичен да је посматрао мучење дјевојчице!

10

56

Несвакидашња интервенција у Бањалуци: Ватрогасци скидали патике са кабла

10

45

Тежак удес, саобраћај обустављен, има повријеђених

10

35

Преминуо малишан (2) који је добио срце које није смјело бити пресађено: Родитељи траже одговоре

10

22

До краја фебруара стиже новац за четири знака хороскопа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner