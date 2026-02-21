Logo
Аграр: Прољетна сјетва и резидба воћа

АТВ

21.02.2026

09:25

Фото: АТВ

У новом издању 'Аграра' причамо о прољетној сјетви, као и о подстицајима – из ресорног Министарства најавили исплату заосталих подстицаја до краја марта.

Почиње зимска резидба у воћњацима: Како правилно орезати воћке за бољи род?

Доносимо савјете стручњака и отварамо актуелне пољопривредне теме.

'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.

Емисију уређује и води Зорица Петковић.

'Аграр' недјељом у 8 часова.

