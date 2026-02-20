Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

Извор:
АТВ
20.02.2026
14:24
Нови 'Бизнис клуб' отвара најважније бизнис теме.
Европска унија одбила захтјеве превозника Западног Блакана за продужење боравка у земљама шенгена. Шта су закључци састанка Конзорицијума Логистика БиХ, Уније послодаваца и Привредних комора Српске и Федерације БиХ?
Трговина водећа у Републици Српској показују подаци Републичког завода за статистику – разговарамо са Огњеном Ивићем, портпаролом РЗС.
Није усаглашено повећање плата у Жељезницама Републике, али прихваћено је враћање додатака. Шта су даљи кораци?
Како ће се Требиње представити на Међународном сајму туризма 19. фебруара у Београду?
Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
40
15
20
15
20
15
09
15
06
Тренутно на програму