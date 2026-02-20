Logo
Large banner

Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

Извор:

АТВ

20.02.2026

14:24

Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

Нови 'Бизнис клуб' отвара најважније бизнис теме.

Европска унија одбила захтјеве превозника Западног Блакана за продужење боравка у земљама шенгена. Шта су закључци састанка Конзорицијума Логистика БиХ, Уније послодаваца и Привредних комора Српске и Федерације БиХ?

Трговина водећа у Републици Српској показују подаци Републичког завода за статистику – разговарамо са Огњеном Ивићем, портпаролом РЗС.

Није усаглашено повећање плата у Жељезницама Републике, али прихваћено је враћање додатака. Шта су даљи кораци?

Како ће се Требиње представити на Међународном сајму туризма 19. фебруара у Београду?

Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.

Емисију уређује и води Маријана Ивељић.

'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Бизнис клуб

Маријана Ивељић

Large banner

Више из рубрике

Арт радар: Путовање у нове погледе на умјетност

Емисије

Арт радар: Путовање у нове погледе на умјетност

21 ч

0
нови визуал народ прича

Емисије

Народ прича: Горња Радња

22 ч

0
Битно: О (не)здравом начину живота

Емисије

Битно: О (не)здравом начину живота

1 д

0
pr id parla

Емисије

'ПарлАТВмент': Зашто су нам трагедије повод за разговор о најважнијим питањима друштва?

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

40

Сахрањен Борислав Паравац

15

20

Мушкарац истренирао пса да илегално баца ђубре: Појавио се невјероватан снимак

15

20

Криза у краљевској породици: 82 одсто Британаца жели Ендрјуа ван реда за пријесто

15

09

Додик: Остајем веома активан у политици, све ћу их побиједити

15

06

Шиљак прешао у СПС: Без иједног одборника у Сокоцу остала СП

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner