Logo
Large banner

Битно: О (не)здравом начину живота

Извор:

АТВ

19.02.2026

12:26

Битно: О (не)здравом начину живота

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о (не)здравом начину живота. Шта радимо за, а шта против свог здравља?

Причамо о притиску сата који откуцава, обавеза које се гомилају и времена у којим живимо, исхрани, додацима прехрани, физичкој активности, рекреацији, одмору и спавању, савјетима стручњака и савјетима које нуде друштвене мреже, о стресу и посљедицама стреса, о нашој отпорности и размажености, о вољену себе и својих ближњих и преузимању одговорности за - бригу о себи.

За 'Битно' говоре: Саша Кецман, лични тренер, Милан Грубор, ендокринолог, Тамара Тодоровић, психолог и Николина Зекић, магистар фармације и магистар нутриционизма.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Андреа Јаглица.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Битно

Андреа Јаглица

Large banner

Више из рубрике

pr id parla

Емисије

'ПарлАТВмент': Зашто су нам трагедије повод за разговор о најважнијим питањима друштва?

59 мин

0
Битно: О разводу

Емисије

Битно: О разводу

1 д

0
Битно: О продуженом боравку за дјецу

Емисије

Битно: О продуженом боравку за дјецу

1 д

0
У првом плану: Борис Малагурски

Емисије

У првом плану: Борис Малагурски

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

07

Краљ Чарлс се огласио након хапшења бившег принца Ендруа

13

05

Отворен објекат за верификацију деактивираног ватреног оружја

13

03

Стевандић са амбасадором Италије у БиХ: Са Српском се мора разговарати

12

56

Силовао девојчицу (9) у подруму, па добио максималну казну

12

54

Ухапшен хакер који је резервисао смјештај у луксузним хотелима за један цент

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner