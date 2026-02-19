Битно: О (не)здравом начину живота

Извор:
АТВ
19.02.2026
12:26
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о (не)здравом начину живота. Шта радимо за, а шта против свог здравља?
Причамо о притиску сата који откуцава, обавеза које се гомилају и времена у којим живимо, исхрани, додацима прехрани, физичкој активности, рекреацији, одмору и спавању, савјетима стручњака и савјетима које нуде друштвене мреже, о стресу и посљедицама стреса, о нашој отпорности и размажености, о вољену себе и својих ближњих и преузимању одговорности за - бригу о себи.
За 'Битно' говоре: Саша Кецман, лични тренер, Милан Грубор, ендокринолог, Тамара Тодоровић, психолог и Николина Зекић, магистар фармације и магистар нутриционизма.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Андреа Јаглица.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
