Арт радар: Путовање у нове погледе на умјетност

Извор:

АТВ

19.02.2026

18:30

Арт радар: Путовање у нове погледе на умјетност

Од недјеље, 22. фебруара у нашем програму очекује вас нови формат 'Арт радар', емисија која ће вам открити људе који стварају умјетност и који се својим изразом издвајају из масе.

'Арт радар' осим што ће открити приче умјетника, већ ће донијети и седмични преглед локалних и свјетских актуелности из области културе, умјетности и поп арта.

У посебној рубрици јавиће нам се и наши људи који су свој пут пронашли у иностранству, те им је то постала платформа за пласирање, и стварање умјетности. Арт радар враћа културу поново у фокус, а прилику даје и онима који својим креативним радом доносе нове погледе на умјетност.

Уредник емисије је Ена Митровски, а водитељ је Милица Марјановић, млада новинарка која тек почиње своју новинарску авантуру. Пуна ентузијазма, али и воље за радом, Милица ће својом енергијом 'Арт радару' дати дозу мејнстрима и урбане културе. Такође, Милица ће кроз наше путовање добити прилику да буде 'један на један' са умјетницима и кроз своју призму пренесе њихову причу на екран.

'Арт радар' премијера, недјеља у 20 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

