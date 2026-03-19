Заборављена имена за дјевојчице која имају прелијепа значења

Аутор:

АТВ

19.03.2026

11:36

Фото: Unsplash

Трендови не заобилазе ни имена за дјецу, па тако родитељи све чешће за своје малишане бирају интернационално име, што оригиналније и модерније, па се тако забораве стара имена, која имају посебно значење. И прије свега су оригинална.

Како та имена постају све мање популарна, данас спадају у ред ријетких, тако да су идеалан избор за оне који не желе "да иду за већином".

Анка

Ово старо име значи "милост, захвалност". Потиснуле су га његове модерније варијанте попут Ана и Ања.

Бисера

Носи сљедеће значење: "бисер, свјетлуцава, драгоцјена". Име се налази у календару Српске православне цркве.

Делфа

Ово име је заправо грчког поријекла, у преводу значи "море, морска". Најзначајнија Српкиња, поријеклом Херцеговка, која се овако звала била је Делфа Иванић, српска сликарка, хуманитарац и заједно са Надеждом Петровић идејни творац Кола српских сестара.

Жанка

Име је изведено од Жан(а)+ка. Ако је тачна претпоставка да нас име одређује, дјевојчица која се овако зове биће "божанствена".

Јулка

Име је грчког поријекла, и иза њега се крије значење "блистава". Варијанте овог имена су Јула, Јулијана, Јулија, Јуца. Позната је Јулка Хлапец Ђорђевић, једна од најобразованијих жена 20. века. Ова српска књижевница, феминисткиња, критичарка, филозоф, преводилац и интелектуалка је са 24 године докторирала, у Бечу 1906.

Косара

Једно од најраније забиљежених словенских женских имена. У свом коријену носи ријеч "коса" и тиме одражава жељу родитеља да им ћерка има бујну и лијепу косу, која је вековима један од најизраженијих симбола женствености и женске љепоте. Осим у Србији, заступљено је и у Македонији и Бугарској.

Митра/Дмитра

Значи: креативна, духовно снажна, поштена, независна, способна да преброди све потешкоће у животу и да воли чиста срца.

Роксанда

Често име у српским народним пјесмама, изведено од Роксана, "свијетла, сјајна – свјетло, зора". Тако се зове чувена српска дизајнерка Роксанда Илинчић која је име добила по Роксанди из "Женидбе Душанове", преносе Новости Магазин.

