"Политико": Лидери ЕУ планирају обрачун са Будимпештом

19.03.2026

11:04

Лидери ЕУ разматрају могућност покретања правних мјера против Мађарске због одбијања велике позајмице Украјини, пише "Политико" позивајући се на европског званичника.

"Обрачун је неизбјежан без обзира на исход избора у Мађарској 12. априла, али ће до њега доћи много брже уколико Виктор Орбан поново буде изабран", рекао је званичник.

Уколико Орбан поново добије мандат, наводи извор, услиједиће озбиљан разговор међу групом земаља о томе како убудуће поступати.

"Тај разговор ће вјероватно имати другачији ток ако побиједи проукрајинска опозициона странка Тиса, коју предводи Петер Мађар. Лидери ЕУ би у том случају највјероватније сачекали да виде како ће се нова влада понашати", нагласио је европски званичник.

Шведски министар за европске послове Јесика Розенкранц изјавила је за "Политико" да је Шведска отворена за кориштење правних механизама против Мађарске, укључујући и одузимање права гласа Будимпешти.

