Logo
Large banner

Ухапшена тројица мушкараца због сексуалне експлоатације дјеце

Извор:

СРНА

19.03.2026

11:46

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Припадници Министарства унутрашњих послова /МУП/ Србије ухапсили су тројицу мушкараца због дијељења порнографског материјала насталог сексуалном експлоатацијом дјеце.

У наставку акције "Армагедон" ухапшени су С.С. /35/ из Аранђеловца, Б.Ђ. /69/ из Суботице и А.М. /47/ из Бора, саопштио је МУП Србије.

Полиција је приликом претреса станова и других просторија које су осумњичени користили пронашла електронске уређаје на којима је ускладиштен мултимедијални садржај настао сексуалном експлоатацијом дјеце, наводе у МУП-у.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.

Подијели:

Тагови :

dječija pornografija

pornografija

Subotica

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

21

Додик разговарао са јерусалимским патријархом: Сви се моле за смиривање ситуације

12

17

Хапшење на бањалучком аеродрому

12

16

Модели панталона који издужују фигуру

12

14

Добра вијест за љубитеље спорта: Од 1. априла гледајте Евролигу на м:тел-у

12

12

Неке једете: Изненађујући производи који се праве од нафте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner