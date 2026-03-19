Ухапшена тројица мушкараца због сексуалне експлоатације дјеце

Извор:
СРНА
19.03.2026
11:46
Припадници Министарства унутрашњих послова /МУП/ Србије ухапсили су тројицу мушкараца због дијељења порнографског материјала насталог сексуалном експлоатацијом дјеце.
У наставку акције "Армагедон" ухапшени су С.С. /35/ из Аранђеловца, Б.Ђ. /69/ из Суботице и А.М. /47/ из Бора, саопштио је МУП Србије.
Полиција је приликом претреса станова и других просторија које су осумњичени користили пронашла електронске уређаје на којима је ускладиштен мултимедијални садржај настао сексуалном експлоатацијом дјеце, наводе у МУП-у.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.
