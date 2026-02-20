Трамп: За Иран је боље да преговара о фер споразуму

20.02.2026
22:54
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је за власти у Ирану боље да наставе да преговарају са Сједињеним Америчким Државама.
Трамп је на конференцији за новинаре у Бијелој кући, на питање да ли има поруку за народ Ирана, рекао да је за иранске власти "боље да преговарају о фер споразуму", преноси Ројтерс.
Додао је да се народ Ирана много разликује од својих лидера, и да жали због онога што је режим учинио њиховој земљи, преноси Танјуг.
Трамп је упозорење иранској влади, да је "боље да преговара о фер споразуму" упутио док разматра и употребу војне силе, како је раније више пута најављивао.
У Женеви су 17. фебруара одржани посредни преговори делегација САД и Ирана, о иранском нуклеарном програму, док је прва рунда разговора одржана у Оману, 6. фебруара.
