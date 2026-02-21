Украјина напала далеко иза границе: Једанаест људи повријеђено

Извор:
СРНА
21.02.2026
08:56
Коментари:0
Једанаест људи повријеђено је у нападу украјинског дрона у руској републици Удмуртија, саопштило је регионално Министарство здравља.
"Један од објеката републике нападнут је ноћас. Три особе су хоспитализоване са повредама различите тежине", наводи се у саопштењу.
Руско Министарство одбране у одвојеном саопштењу истиче да је противваздушна одбрана оборила 77 украјинских дронова.
Беспилотне летјелице погођене су изнад Краснодарске, Курске, Ростовске, Белгородске, Самарске, Волгоградске и Вороњешке области, Крима и Азовског мора.
Свијет
17 ч0
Свијет
17 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Најновије
Најчитаније
11
00
10
56
10
45
10
35
10
22
Тренутно на програму