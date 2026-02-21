Logo
Украјина напала далеко иза границе: Једанаест људи повријеђено

Украјина напала далеко иза границе: Једанаест људи повријеђено

Једанаест људи повријеђено је у нападу украјинског дрона у руској републици Удмуртија, саопштило је регионално Министарство здравља.

"Један од објеката републике нападнут је ноћас. Три особе су хоспитализоване са повредама различите тежине", наводи се у саопштењу.

Руско Министарство одбране у одвојеном саопштењу истиче да је противваздушна одбрана оборила 77 украјинских дронова.

Беспилотне летјелице погођене су изнад Краснодарске, Курске, Ростовске, Белгородске, Самарске, Волгоградске и Вороњешке области, Крима и Азовског мора.

